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Вместе 9 лет: Шейк раскрыла имя постоянного мужчины
18.11.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Главная "холостячка" модного мира - модель Ирина Шейк шокировала поклонников: выяснилось, что в жизни звезды все же есть постоянный мужчина.
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
Любимица дизайнеров и ушлых папарацци – Шейк – после разрыва с голливудским актером Брэдли Купером всегда появляется на публике в одиночестве или
Теперь стало известно, что постоянный мужчина в жизни Шейк все же присутствует: имя счастливчика Джейсон Уэлш и он - личный тренер модели.
В день рождения друга, модель первая поздравила его на своей странице в Instagram. А Уэлш, в свою очередь, опубликовал совместный снимок с трогательной подписью: "9 лет тренирую эту красотку".
Интересно, что Уэлш является тренером не только Шейк, но и других селебрити: Дженнифер Энистон, Эмили Блант и Эми Адамс.
После
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Неожиданный факт из личной жизни супермодели удивил поклонников. В сети обсуждают самые длительные "отношения" экс-возлюбленной Брэдли Купера.
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