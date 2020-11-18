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Минск понижает градус сотрудничества с ЕС ― политолог объяснил мотивы

18.11.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Минск понижает градус сотрудничества с ЕС ― политолог объяснил мотивы " data-media-descr='Участие Беларуси в таких площадках, как инициатива ЕС \"Восточное партнерство\", показывало Западу возможность договариваться со страной, в том числе и в антироссийских вопросах, считает директор центра общественного и информационного сотрудничества \"Европа\" Эдуард Попов. ' data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">
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Минск понижает градус сотрудничества с ЕС ― политолог объяснил мотивы

МИД РФ
Макей назвал условия возобновления диалога Минска и ЕС по правам человека
Запад никому ничего не дает только из экономических соображений, отметил эксперт в эфире радио Sputnik, "любые кредиты и преференции Запада, в том числе, казалось бы, сугубо экономические, даются под политические и геополитические проекты, поэтому Беларусь не могла получить никакой помощи и инвестиций без определенных политических шагов". 

После шоковых событий августа-сентября Лукашенко "получил очень мощную поддержку России и вновь начал публично заявлять о политике многовекторности", отмечает эксперт.

"Многовекторность ― это ни что иное, как дрейф Беларуси на Запад, но не порывая радикально с Россией, и пользуясь мощной экономической помощью России... Беларусь не раз и не два делала подобные кульбиты, и это будет, наверное, не один раз на наших глазах повторяться", ― полагает Попов.

Напомним, накануне глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство". По словам министра, теперь в рамках "Восточного партнерства" Беларусь будут представлять не руководители ведомств, а эксперты. А белорусскую тематику, скорее всего, будут обсуждать на уровне постоянного представителя республики при Евросоюзе. Кроме того, белорусские власти "не видят смысла дальше продолжать с ЕС диалог по правам человека".

Ранее Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью.

*Мнение эксперта может не совпадать с мнением редакции

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Теги: Минск
 
 
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