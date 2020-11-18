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В Минске возникли проблемы с интернетом от «Космос ТВ»
Источник материала: Tut.by
Читатели из Минска примерно с 14.30 стали сообщать о проблемах с интернетом от «Космос ТВ». Спустя полчаса связь начала восстанавливаться.
При этом сайт провайдера cosmos-telecom.by также перестал открываться — доступ появился лишь в 15.10.
«На текущий момент наблюдается проблема общего характера с доступом в сеть Интернет во всей сети СООО „КОСМОС ТВ“. Информацией о сроках восстановления доступа на текущий момент не располагаем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в техподдержке.
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