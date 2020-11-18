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В Минске возникли проблемы с интернетом от «Космос ТВ»

18.11.2020 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели из Минска примерно с 14.30 стали сообщать о проблемах с интернетом от «Космос ТВ». Спустя полчаса связь начала восстанавливаться.


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Stephen Phillips — Hostreviews.co.uk / Unsplash

При этом сайт провайдера cosmos-telecom.by также перестал открываться — доступ появился лишь в 15.10.

«На текущий момент наблюдается проблема общего характера с доступом в сеть Интернет во всей сети СООО „КОСМОС ТВ“. Информацией о сроках восстановления доступа на текущий момент не располагаем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в техподдержке.

 
Теги: Минск
 
 
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