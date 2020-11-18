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Белорусские писатели во главе с Алексиевич призвали власти остановить насилие

18.11.2020 15:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

https://lit-bel.org

Более 140 литераторов Беларуси подписали открытое письмо с требованием к властям прекратить массовые репрессии. Документ опубликован на сайте Союза белорусских писателей.

«Мы, беларускія літаратары, выказваем сур’ёзную занепакоенасць тым, што цягам апошніх 100 дзён у нашай краіне назіраецца пастаянная эскалацыя гвалтоўных дзеянняў з боку сілавых структур і адміністрацыйных прызначэнцаў да грамадзян, якія выходзяць на мірныя акцыі пратэсту і салідарнасці», — говорится в обращении.

«Эскалация насилия, расширение пространства безнаказанности, лишение белорусов базовых конституционных прав ведут к глубокому долговременному кризису во всех сферах общественной жизни: экономическому дефолту, международной изоляции, падению Беларуси на самое дно цивилизационного рейтинга», - подчеркивают авторы обращения.

Среди подписавших обращение Светлана Алексиевич, Владимир Орлов, Владимир Некляев, Лявон Борщевский, Лявон Вольский, Алесь Кравцевич, Виктор Мартинович, Петр Садовский, Анна Северинец, Андрей Ходанович, Александр Федута и другие.

 
 
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Более 140 литераторов Беларуси подписали открытое письмо с требованием к властям прекратить массовые репрессии. Документ опубликован на сайте Союза белорусских...
 
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