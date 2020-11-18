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Дунаев: От отчисления студентов власти получили обратный эффект

18.11.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейчас предложений в зарубежных вузах намного больше, чем отчисленных белорусских студентов, заявил "Белорусскому партизану№ член Общественного Болонского комитета профессор Владимир Дунаев.

Дунаев: От отчисления студентов власти получили обратный эффект
– На прошлой неделе Лукашенко заявил, что из вузов за участие в протестных акциях были отчислены 300 студентов, но они могут быть восстановлены на учебе («думаю, ну потеряем же их»). Как вы думаете, почему принято это решение? 

– Думаю, в целом это попытка расколоть протестное большинство. Видимо, наверху еще не исчезла надежда на то, что молодежь можно как-то умиротворить и нестрализовать ее протестную активность.

Поэтому и были попытки со стороны высокопоставленных чиновников (той же Кочановой) разговаривать со студенчеством. Но реальность при этом общении полностью игнорировалась, поэтому эти попытки, по сути дела, не дали эффекта.

– Вчера отчисленные студенты БГМУ начали получать приглашения прибыть в университет «для решения вопроса о возможности восстановления». На каких условиях это может произойти?

– Лукашенко же прямо сказал: восстанавливать будут под некие «гарантии». Можно лишь гадать под чьи: родителей, или сами студенты должны будут подписывать обязательства.

Власти будут обещать, что в награду за лояльность студенты будут восстановлены. Но понятно, что восстановлены будут не все: кто-то согласится на предложенные условия, кто-то нет.

Учитывая, что отчисления носили зачастую не избирательный характер, то, конечно, среди пострадавших могут найтись люди, которые согласятся на определенные условия восстановления.

А потом все будет обставлено так, что студенты разочаровались в протесте и осознали свою ошибку. Это раскалывающий студенчество шаг. Что получится из этой тактики – посмотрим. 

Власти обещают некоторые послабления для жертв, но происходит это на фоне совершенно чудовищных репрессий в отношении студенческих лидеров. 12 ноября КГБ задержал достаточно большую группу активистов студенческого движения. Их судьба вызывает сильную тревогу.

Поэтому говорить о том, что власти пошли на попятную, не приходится. Я даже удивляюсь тому, что тема студенческих лидеров, которым угрожает до трех лет по уголовной статье, не находится в центре внимания.


– После отчислений из вузов возникли волнения среди преподавателей, а сами студенты стали устраиваться на учебу в университеты других стран.

– Наверное, и это могло повлиять на решение власти. На самом деле предложений в зарубежных вузах намного больше, чем отчисленных белорусских студентов. 
По всей видимости, у последних будет достаточно широкий выбор по дальнейшему месту учебы. И об этом говорят не только польские и литовские вузы, но вузы других стран, в том числе Украины и России. 

Более того, на уровне ЕПВО (Европейского пространства высшего образования) есть обращение рабочей группы Болонского процесса к европейским университетам о солидарности с белорусскими студентами и преподавателями. Думаю, предложения для двух этих групп будут достаточно разнообразные.

Поэтому для многих студентов отчисление из белорусских вузов не будет таким уж суровым наказанием. Хотя, конечно, покинуть страну даже в таких условиях не очень приятно.

Эффект от отчислений студентов оказался противоположным тому, на который рассчитывают власти. 

Запугать студентов таким образом не получится.
 
 
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