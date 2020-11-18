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Дежурства на территории и закрепление должностных лиц. Как в Минске будут наводить порядок в «деструктивных» дворах
Источник материала: Onliner
Со вчерашнего дня чиновники всех рангов обеспокоены наведением порядка в Минске (в том смысле, как они его понимают).
Так, заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран заявил:
— Полномочия всех служб города прописаны законодательно, и их достаточно для наведения порядка в Минске. В рамках этих полномочий службы и будут действовать. Планом мероприятий предусматривается концентрация усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества.
Речь идет об усилении разъяснительной работы, дежурствах и закреплении за такими территориями должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка. В каждом административном районе определены от 3 до 6 мест, требующих особого внимания. Их перечень отражен в плане мероприятий, который предлагают сегодня утвердить на сессии Мингорсовета.
После принятия решения документ будет опубликован.
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Дежурства на территории и закрепление должностных лиц. Как в Минске будут наводить порядок в «деструктивных» дворах
Со вчерашнего дня чиновники всех рангов обеспокоены наведением порядка в Минске (в том смысле, как они его понимают). Грозят даже уголовкой. Сегодня же официальный...
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