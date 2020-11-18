Дежурства на территории и закрепление должностных лиц. Как в Минске будут наводить порядок в «деструктивных» дворах

Источник материала: Onliner

Со вчерашнего дня чиновники всех рангов обеспокоены наведением порядка в Минске (в том смысле, как они его понимают). Грозят даже уголовкой. Сегодня же официальный Telegram-канал Мингорисполкома сообщил, что работу «сконцентрируют на территориях, подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан».

Так, заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран заявил:

— Полномочия всех служб города прописаны законодательно, и их достаточно для наведения порядка в Минске. В рамках этих полномочий службы и будут действовать. Планом мероприятий предусматривается концентрация усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества.

Речь идет об усилении разъяснительной работы, дежурствах и закреплении за такими территориями должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка. В каждом административном районе определены от 3 до 6 мест, требующих особого внимания. Их перечень отражен в плане мероприятий, который предлагают сегодня утвердить на сессии Мингорсовета.

После принятия решения документ будет опубликован.