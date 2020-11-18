Все как любим, только еще лучше. Обзор боевика Spider-Man: Miles Morales

Источник материала: Onliner Вышедшая два года назад Marvel’s Spider-Man не затерялась даже среди мастодонтов в виде God of War и Red Dead Redemption 2 . Экшен о парнишке в красно-синем костюме в первые три дня с момента релиза разошелся тиражом в 3,3 миллиона экземпляров, что определило судьбу сиквела. Анонс пришлось ждать вплоть до середины нынешнего года — продолжение представили для PlayStation 5 , но игра также вышла для уходящей PlayStation 4 . И экшен вновь не обделен вниманием, несмотря на кипу осенних релизов.

Мнительный Паук

Spider-Man: Miles Morales — прямое продолжение первой части, и если вдруг не играли в оригинал, то избежать спойлера никак не получится. Дело в том, что главный герой сиквела, Майлз Моралес, как раз в дебютном боевике становится еще одним человеком-пауком. Но если «просто» Spider-Man посвящена приключениям Питера Паркера, то Miles Morales отведена под историю Майлза.

Герои между собой здорово отличаются, и разница чувствуется уже с первых минут игры. Паркер — жутко самоуверенный и позитивный парень без царя в голове, который ввязывается в самые безумные авантюры, дерзит мощным злодеям и при этом четко понимает свою цель. «Превратил квартал в руины ради поимки мелкого карманника? Главное, что теперь город стал безопаснее» — логика у Питера примерно такая. Майлз же абсолютно другой, и по ходу игры мы будем наблюдать трансформацию героя.





Сперва Моралес ни рыба ни мясо, и это вызывает неоднозначные впечатления. То есть в геймплейных ситуациях он, как и Паркер, берет на себя десяток бандитов, проносится между небоскребами на паутине, пробирается на территорию могущественной корпорации, дерется с закованными в броню суперзлодеями. При этом в роликах — ну чисто «кабы чего не вышло»: «у меня не получится», «я не уверен, что справлюсь», «на меня взвалили большую ответственность». В общем, это тот самый однокурсник, который «я ничего не учил и завалю экзамен», а потом досрочно сдает его на десятку. Впрочем, такие ситуации встречаются во многих играх, где происходит эволюция персонажа и необходимо сперва показать его нерешительной личностью, не осознающей свой потенциал.



Сравните размеры Майлза относительно вентиляционной шахты — да здесь, как говорится, «Боинг» посадить можно

На землю спускаться даже не захочется

Сюжет, если без особых деталей, завязан на истории близкого Майлзу человека, который точит зуб на крупную корпорацию с темными делами. А под ударом, естественно, оказываются миллионы жителей Нью-Йорка, и Человеку-пауку нужно брать ситуацию под свой контроль.

Insomniac Games в первой части идеально попала в атмосферу вселенной «Человека-паука»: легкий юмор, наивность положительных героев и нарочитая непробиваемость злодеев, ты точно знаешь, что все закончится хорошо — никакой драмы и безысходности. Spider-Man: Miles Morales целиком продолжает эту линию: все красиво, зрелищно, по-доброму и, если так можно сказать, уютно.



Один из злодеев игры

События по-прежнему происходят на улицах Нью-Йорка, но пора года изменилась — теперь это зима. Передвигаемся по городу мы преимущественно на высоте пары десятков метров от дороги, поэтому что там внизу происходит — не особо нас и волнует. Но если вдруг оказались на улице, то все вполне естественно: машины соблюдают правила, пешеходы ведут себя спокойно — это не хаос в стиле GTA V. Впрочем, между заданиями вы будете оказываться на земле только для боев — перемещаться на ногах от одной точки до другой слишком медленно. Да и незачем, когда полеты на паутине реализованы просто-таки безупречно.





Система не изменилась с первой части, но в данном случае это лишь плюс — очень уж она хороша. Одна кнопка для выпуска паутины, другая — для прыжка в воздухе, третья — уклонение от препятствий. Есть еще пара второстепенных функций, но они используются крайне редко. Во время полетов не задумываешься, в какой момент что нажимать, а действуешь интуитивно, наслаждаясь возможностями Человека-паука и «голливудщиной» происходящего. Перемещения на паутине настолько быстры, эффектны и удобны, что пользоваться «телепортом» в виде метро даже не хочется — не особо много времени сэкономишь, а так хоть полетаешь на паутине вместо просмотра заставки с Майлзом в вагоне поезда.





Без разогрева

Игра ощутимо прибавила в скорости развития событий. Первые часов пять в Spider-Man сюжет раскачивался, нас знакомили с персонажами и объясняли, что вообще происходит. Miles Morales же начинается с потрясающей погони за Носорогом, которую будто сам Майкл Бэй ставил. И это не просто бодрое вступление — нас быстро погружают в повествование и сразу дают длинные, многоступенчатые миссии. Где-то нужно наладить энергоснабжение, разобравшись в цепочке подачи электричества, где-то — незаметно провести дружественного персонажа через помещение с врагами, а где-то — проскочить, не привлекая внимание. И порой все это случается в рамках одного задания. Впрочем, под разными задачами и оберткой скрывается общая суть: комбинация стелса и боевых эпизодов.



Стелс-эпизоды интересны, но полны условностей. К примеру, враги никогда не задирают головы, чтобы не увидеть висящих под потолком и на балках коллег, обмотанных паутиной

Но обвинять игру в однообразии при этом не получается. Все дело в разветвленной механике и постепенном открытии новых приемов, которые реально используются, а не просто для галочки. Таким образом происходит регулярная практика отработанного материала с вкраплением свежих умений по ситуации. К примеру, привыкли месить обычных противников, все кажется привычным. Тут появляется детина со щитом, которого так просто не взять, — начинаем или пробивать защиту новой энергетической силой, или паутиной выхватываем щит у него из рук и, раскручивая, возвращаем. Стало обычным делом ходить у врагов перед носом, используя режим невидимости, — тогда вот вам противники со специальными очками, которые делают костюм распознаваемым. И думай, как их обойти.





Боевая система только в первое время кажется тяжеловесной в плане количества задействованных клавиш и комбинаций. Но все они нужны: подтянуться к противнику, вырвать из лап оружие или щит, подбросить противника в воздух, применить сбивающий с ног удар по земле и так далее. При большом количестве врагов битвы не превращаются в хаотичное нажатие кнопок. Это вполне осознанные действия с определенной последовательностью и контролем происходящего: сперва убрать гадов с огнестрелом, который быстро снижает наше здоровье, потом паутиной стянуть вниз стоящего на крыше противника, ворваться в толпу рядовых злодеев и быстренько разбросать их, против крупного врага — мощный удар новой суперспособностью. А потом уже по мелочи добить оставшихся.





Прокачка героя состоит из развития навыков непосредственно Майлза и улучшения всего, что он на себе носит: костюм, визор и так далее. В первом случае просто набираем опыт за выполнение заданий, а вот для разблокировки улучшений костюма и другого оснащения нужны ресурсы, которые мы добываем преимущественно в сайд-квестах. Они особым разнообразием не отличаются — поймать преступника, пройти новый этап обучения, найти что-нибудь спрятанное. С другой стороны, игра и не требует тотального прохождения второстепенных миссий — на среднем уровне сложности бои не вызывают проблем, если игнорировать большинство сторонних квестов.









Игра вышла для PlayStation 4 и 5. Мы ознакомились с версией для PS4, и выглядит она отлично — текстуры четкие, блики от стеклянных небоскребов в солнечный день ослепительны, не говоря уже о спецэффектах при использовании суперсил Майлза. Так что к графике даже на консоли теперь уже прошлого поколения придраться очень сложно. А вот к техническому исполнению самой Spider-Man: Miles Morales есть претензии: в игре встречаются баги. Например, при выборе английской озвучки изредка проскакивают реплики героя на русском, а один раз скрипт не сработал — путь к следующей цели не отображался, миссия же была активна. Помог перезапуск игры. Можно предположить, что Insomniac Games торопилась к релизу PlayStation 5 — все-таки это один из главных продуктов стартовой линейки новой консоли, и Sony явно была бы не в восторге от переноса экшена. Так что описанные проблемы явно подправят патчами.

Miles Morales — сиквел из той же категории, что и Deus Ex: Mankind Divided: все почти как видели раньше, но в чуть измененном и форсированном варианте. Отличный боевик, который можно проходить даже сразу после завершения первой части — и он все равно не будет казаться вторичным или надоедающим.

9,0 Оценка Onliner Отличное продолжение одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4. Все привычное и знакомое, только чуть по-новому. Нравится Атмосфера «Киношная» постановка роликов Насыщенный геймплей Качественная графика Не нравится Редкие баги Чего-то радикально нового нет

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