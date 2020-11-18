20 базовых за коврик перед дверью и повестки из милиции. В «Новую Боровую» пришли с проверкой

Источник материала: Onliner

Только жители «Новой Боровой» обрадовались появлению воды спустя три дня после ее таинственного исчезновения, как их постигли новые проблемы. Сегодня к ним нагрянуло с проверками МЧС. Кому-то уже даже выписали штрафы. Например, за коврик у двери.

О грядущей инспекции людей предупредил Telegram-канал «А-100 Комфорт» :

— В «Новой Боровой» сотрудниками МЧС проводится проверка соответствия мест общего пользования правилам пожарной безопасности. Просим убрать личное имущество (велосипеды, коляски, строительный инвентарь, коврики и др.) с лестничных маршей, площадок и других мест общего пользования, чтобы избежать штрафных санкций со стороны контролирующих органов. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин.

Эти самые штрафы не заставили себя долго ждать. Вот что рассказал нам читатель Евгений:

— Живу на Авиационной, 10. Ходили у нас около часа назад. Мне выписали 20 базовых за коврик перед дверью: он нарушает пожарную безопасность, мол, об него можно споткнуться при эвакуации. Мне предложили подписать постановление о наложении штрафа, обещали выслать копию по почте.

Соседу дали 6 базовых за детский велосипед, еще одному — 15 базовых за две детские коляски.

Спустя час к Евгению и соседям снова пришли инспекторы, но уже в сопровождении милиции.

— Увидели, что мы не устранили нарушения (соседям просто некуда поставить эти коляски, там многодетная семья). Изъяли их, велосипед, а нас сейчас повезут в РУВД, говорят, за неподчинение сотрудникам милиции, — успел передать нам мужчина.





Также известно, что двое сотрудников МЧС проверяли и дом по адресу Авиационная, 5.

— Просвечивают через стекло двери тамбура фонариком, смотрят, чтобы не было ковриков, — пишет еще один местный житель.

Дозвониться до пресс-службы МЧС Минской области нам пока не удалось. Как только мы получим информацию, сразу же ее опубликуем.





В «Новой Боровой» замечены и сотрудники МВД. Они охраняют работников коммунальных служб, снимающих ленточки. Возможно, это напрямую связано со вчерашним заявлением помощника помощника Лукашенко — инспектора по городу Минску Александра Барсукова.





Напомним, вчера он заявил следующее:

— Хочу предупредить граждан: никто ни с кем церемониться не будет. Время уговоров закончено. Коммунальные службы будут убирать все, что нанесли. И рядом будут находиться сотрудники милиции. Любое вмешательство в их действия влечет не только административную, но и уголовную ответственность.





Некоторым жильцам «Боровой» пришли повестки: им надлежит явиться в УВД Минского райисполкома для участия в административном процессе по ч. 1 ст. 21.13 («Нарушение архитектурного решения фасада здания»). Вчера мы уже писали о том, что сотрудники МВД осматривали здания и сверялись с какими-то бумагами, а потом заходили в подъезды и звонили в квартиры.



