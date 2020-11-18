В Минске ожидается сильный ветер

Днем 19 ноября в Минске ожидается без существенных осадков и до +7 градусов.





По сообщению Белгидромета, в четверг установится облачная с прояснениями погода. Вероятность выпадения осадков составит 5-10 %. Прогнозируется юго-западный, южный ветер 6-11 м/c, местами порывы достигнут 14-18 м/c.

Ночью температура будет колебаться от +3 до +5 градусов.