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В Минске ожидается сильный ветер

18.11.2020 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 19 ноября в Минске ожидается без существенных осадков и до +7 градусов.

В Минске ожидается сильный ветер

По сообщению Белгидромета, в четверг установится облачная с прояснениями погода. Вероятность выпадения осадков составит 5-10 %. Прогнозируется юго-западный, южный ветер 6-11 м/c, местами порывы достигнут 14-18 м/c.

Ночью температура будет колебаться от +3 до +5 градусов.

 
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Днем 19 ноября в Минске ожидается без существенных осадков и до +7 градусов.
 
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