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В Минске ожидается сильный ветер
Источник материала: Навiны
Днем 19 ноября в Минске ожидается без существенных осадков и до +7 градусов.
По сообщению Белгидромета, в четверг установится облачная с прояснениями погода. Вероятность выпадения осадков составит 5-10 %. Прогнозируется юго-западный, южный ветер 6-11 м/c, местами порывы достигнут 14-18 м/c.
Ночью температура будет колебаться от +3 до +5 градусов.
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Днем 19 ноября в Минске ожидается без существенных осадков и до +7 градусов.
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