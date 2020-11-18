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Бело-красно-белый флаг с автографом Светланы Тихановской выставлен на благотворительный аукцион

18.11.2020 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Фонд «Страна Для Жизни» объявляет благотворительный аукцион, на который выставлен бело-красно-белый флаг с автографом Светланы Тихановской. 

Бело-красно-белый флаг с автографом Светланы Тихановской выставлен на благотворительный аукцион

Аукцион на торговой площадке EBAY стартовал 17 ноября и продлится десять дней. Начальная стоимость лота — 50 долларов. На флаге Светлана Тихановская напишет имя победителя. Все средства, полученные на аукционе, пойдут на поддержку волонтерского движения в Беларуси.

«Лучшие люди Беларуси отдавали и отдают свои силы, время, таланты, чтобы построить демократическое общество, где каждый человек имеет право на свободу слова, где не будет места насилию и лжи! Это наши волонтеры и активисты», — подчеркивает Светлана Тихановская.

Фонд «Страна Для Жизни» ставит основной своей целью помощь волонтерскому движению и активистам всех штабов альтернативных кандидатов и инициатив.

 
 
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Фонд «Страна Для Жизни» объявляет благотворительный аукцион, на который выставлен
 
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