Бело-красно-белый флаг с автографом Светланы Тихановской выставлен на благотворительный аукцион

Фонд «Страна Для Жизни» объявляет благотворительный аукц ион, на который выставлен бело-красно-белый флаг с автографом Светланы Тихановской.





Аукцион на торговой площадке EBAY стартовал 17 ноября и продлится десять дней. Начальная стоимость лота — 50 долларов. На флаге Светлана Тихановская напишет имя победителя. Все средства, полученные на аукционе, пойдут на поддержку волонтерского движения в Беларуси.

«Лучшие люди Беларуси отдавали и отдают свои силы, время, таланты, чтобы построить демократическое общество, где каждый человек имеет право на свободу слова, где не будет места насилию и лжи! Это наши волонтеры и активисты», — подчеркивает Светлана Тихановская.