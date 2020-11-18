В Национальном аэропорту Минск объяснили, зачем самолеты поливают зимой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Национальный аэропорт Минск начал проводить обработку самолетов против обледенения из-за ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В зимний период, особенно в снегопад, воздушные суда перед взлетом обрабатывают специальными составами.

В пресс-службе отметили, что из-за образования наледи аэродинамика воздушных судов ухудшается, а покрытые снегом датчики могут исказить данные.

"Чтобы избежать печальных последствий, проводится противообледенительная обработка воздушных судов. Национальный аэропорт Минск для этого применяет две высокотехнологичные спецмашины Elephant Beta-15", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что эти машины положительно зарекомендовали себя во всем мире и не имеют аналогов в Беларуси. Их особенности - внедренные передовые технологии, которые обеспечивают экономию расхода противообледенительной жидкости и сокращение времени обработки самолетов.

Elephant Beta-15 оборудованы телескопической стрелой с форсунками, которая выдвигается на высоту до 24 метров. Чтобы не повредить самолет, на конце стрелы есть специальные мягкие датчики. При касании корпуса воздушного судна, машина сразу останавливается, чтобы не повредить его обшивку.

Спецмашины могут обслуживать любые типы самолетов. В среднем на противообледенительную обработку у специалистов аэропорта уходит 15 минут.

"Высокий уровень качества работ по деайсингу является ключевым фактором, обеспечивающим безопасность полетов в зимних условиях", - резюмировали в пресс-службе.