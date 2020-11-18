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Объем промышленного производства в январе-октябре составил 94,1 миллиарда рублей

18.11.2020 16:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В январе – октябре 2020 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 94,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,8% к уровню января – октября 2019 года. Такую статистику опубликовал Белстат.

Индекс промышленного производства в октябре 2020 г. по сравнению октябрем 2019 г. составил 104,2%, с сентябрем 2020 г. – 107,5%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января – октября предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 15,2%, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 10,6%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,6%, транспортных средств и оборудования – на 1,3%.

За январь – октябрь 2020 года организации и индивидуальные предприниматели перевезли 331,6 млн тонн грузов, или 92,5% к январю – октябрю 2019 г. Грузооборот составил 101,5 млрд тонно-километров, или 93,6% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе – октябре 2020 г. воспользовались 1346,5 млн человек, или 82,5% к соответствующему периоду 2019 года. Пассажирооборот составил 15 383,9 млн пассажиро-километров, или 67,7% к уровню января – октября 2019 года.

 
 
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В январе – октябре 2020 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 94,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,8% к уровню января – октября 2019 года....
 
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