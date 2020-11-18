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Лукашенко призвал белорусов и латышей сохранить братские и добрососедские отношения

18.11.2020 16:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава государства отметил, что белорусов и латышей всегда объединяли братские связи, позитивный опыт мирного сосуществования многих поколений.

Лукашенко поздравил жителей Латвии с Днем независимости и предложил сохранить дружественные отношения.

«В современных обстоятельствах независимо от политической и экономической конъюнктуры, несмотря на безжалостные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются все страны мира, именно ближайшие соседи должны сохранить ценность человеческих связей, экономических и гуманитарных контактов, - говорится в сообщении. - Белорусов и латышей издревле объединяли братские, добрососедские отношения, позитивный опыт мирного сосуществования многих поколений. Не позволим это испортить и разрушить! Только вместе, в согласии и мире, мы сумеем преодолеть все трудности и невзгоды», передает пресс-служба белорусского лидера.

 
 
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Глава государства отметил, что белорусов и латышей всегда объединяли братские связи, позитивный опыт мирного сосуществования многих поколений.
 
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