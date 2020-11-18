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Е-доставка объединилась с ХИТдоставкой

18.11.2020 16:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: evroopt.by

Теперь весь ассортимент hitdostavka.by можно заказать на e-dostavka.by с бесплатной доставкой во все регионы Беларуси.

В Евроопте сообщают, что товаров на e-dostavka.by стало в семь раз больше.


Фото: Myfin.by

Что в итоге?

Теперь Е-доставка предлагает ассортимент более 70 тыс. товаров. Среди новых категорий : бытовая техника, электроника, товары для строительства и ремонта, книги и многое другое.

После объединения сервисов все товары на Е-доставке разделены на две категории:

    • «Доставка сегодня через 1 час и позже» (покупки в уже привычном для покупателей режиме в Е-Доставке).
    • «Доставка через 8 часов и позже» (покупки из расширенного ассортимента).

Источник: Myfin.by
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С 18 ноября ХИТдоставка и Е-доставка объединились и стали единым сервисом. Об этом сообщается на сайте Евроопта.
 
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