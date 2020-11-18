Е-доставка объединилась с ХИТдоставкой

Источник материала: Myfin

Фото: evroopt.by

Теперь весь ассортимент hitdostavka.by можно заказать на e-dostavka.by с бесплатной доставкой во все регионы Беларуси.

В Евроопте сообщают, что товаров на e-dostavka.by стало в семь раз больше.



Фото: Myfin.by



Что в итоге?

Теперь Е-доставка предлагает ассортимент более 70 тыс. товаров. Среди новых категорий : бытовая техника, электроника, товары для строительства и ремонта, книги и многое другое.

После объединения сервисов все товары на Е-доставке разделены на две категории: