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Е-доставка объединилась с ХИТдоставкой
Источник материала: Myfin
Теперь весь ассортимент hitdostavka.by можно заказать на e-dostavka.by с бесплатной доставкой во все регионы Беларуси.
В Евроопте сообщают, что товаров на e-dostavka.by стало в семь раз больше.
Что в итоге?
Теперь Е-доставка предлагает ассортимент более 70 тыс. товаров. Среди новых категорий : бытовая техника, электроника, товары для строительства и ремонта, книги и многое другое.
После объединения сервисов все товары на Е-доставке разделены на две категории:
Источник: Myfin.by
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С 18 ноября ХИТдоставка и Е-доставка объединились и стали единым сервисом. Об этом сообщается на сайте Евроопта.
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