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Власти выставят дежурных на «деструктивных» площадках в районах Минска

18.11.2020 16:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Минска, сломя голову, бросились выполнять приказ гражданина Лукашенко по наведению «порядка» в Минске.

Оперативно на заседании Мингорисполкома был рассмотрен план дополнительных мероприятий по наведению порядка, который уже сегодня вынесен на сессию Мингорсовета.

«Планом мероприятий предусматривается концентрация усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества», - сообщил зампред Мингорисполкома А. Цуран.

Он пояснил, что речь идет об усилении разъяснительной работы, о дежурствах и закреплении за такими территориями должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка.

В каждом административном районе определено 3–6 мест, требующих особого внимания. Их перечень отражен в плане мероприятий, который власти Минска предлагают утвердить местным депутатам. В плане прописано, где следует уделить больше внимания диалогу с жителями, а где усилить охрану правопорядка.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Минска, сломя голову, бросились выполнять приказ гражданина Лукашенко по наведению «порядка» в Минске.
 
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