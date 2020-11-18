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Латушко призвал ЕС и Россию создать миссию высокого уровня для разрешения кризиса в Беларуси

18.11.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель Народного антикризисного управления и член президиума Координационного Совета Павел Латушко предложил Евросоюзу и России создать миссию высокого уровня для содействия разрешению кризиса в Беларуси.

Соответствующие обращения направлены председателю Европарламента Давиду-Марии Сассоли, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, посольствам России и иным представителям РФ.

Предложения по активизации мер для урегулирования ситуации в Беларуси подготовлены на основе доклада «Московского механизма» ОБСЕ.

«Участие Российской Федерации в разрешении кризиса приветствуется и зависит от готовности дать реальную оценку массовому и жестокому насилию силового аппарата и поддержать подходы беларуского общества по прекращению грубого нарушения Конституции в стране», — говорится в сообщении.

Целью миссии должно стать содействие реальному диалогу для прекращения насилия и репрессий в Беларуси, привлечения к ответственности виновных, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
 
 
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Руководитель Народного антикризисного управления и член президиума Координационного Совета Павел Латушко предложил Евросоюзу и России создать миссию высокого...
 
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