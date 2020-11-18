ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕБРР прекращает финансирование госпроектов в Беларуси

18.11.2020 16:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование проектов в госсекторе Беларуси и не рассматривает новые суверенные проекты в стране на фоне внутриполитической ситуации.

"Призываем Беларусь и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени. Мы не рассматриваем новые суверенные проекты в стране", - заявил "Интерфаксу" представитель пресс-службы банка.

Между тем, ЕБРР готов продолжить реализацию ранее заключенных кредитных соглашений с госсектором по модернизации инфраструктуры. "В то же время мы стремимся завершить уже подписанные инфраструктурные сделки", - добавил представитель пресс-службы.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей накануне заявил, что Минск приостановил диалог с Евросоюзом по правам человека, в том числе в связи с заморозкой операций ЕБРР и ЕИБ. 

"Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью", - сказал Макей в эфире госТВ.


Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси в 2019 году составили рекордные 400 млн евро. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны. 

ЕБРР начал финансирование инфраструктурных проектов в Беларуси с 2016 года после отмены большей части европейских санкций в отношении официального Минска.

Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси включает 137 проектов на 1 млрд евро.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование проектов в госсекторе Беларуси и не рассматривает новые суверенные проекты в стране...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дежурства на территории и закрепление должностных лиц. Как в Минске будут наводить порядок в «деструктивных» дворах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика