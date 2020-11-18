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ЕБРР прекращает финансирование госпроектов в Беларуси
Источник материала: Партизан
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование проектов в госсекторе Беларуси и не рассматривает новые суверенные проекты в стране на фоне внутриполитической ситуации.
"Призываем Беларусь и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени. Мы не рассматриваем новые суверенные проекты в стране", - заявил "
Между тем, ЕБРР готов продолжить реализацию ранее заключенных кредитных соглашений с госсектором по модернизации инфраструктуры. "В то же время мы стремимся завершить уже подписанные инфраструктурные сделки", - добавил представитель пресс-службы.
Глава МИД Беларуси Владимир Макей накануне заявил, что Минск приостановил диалог с Евросоюзом по правам человека, в том числе в связи с заморозкой операций ЕБРР и ЕИБ.
"Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью", - сказал Макей в эфире госТВ.
Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси в 2019 году составили рекордные 400 млн евро. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны.
ЕБРР начал финансирование инфраструктурных проектов в Беларуси с 2016 года после отмены большей части европейских санкций в отношении официального Минска.
Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси включает 137 проектов на 1 млрд евро.
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование проектов в госсекторе Беларуси и не рассматривает новые суверенные проекты в стране...
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