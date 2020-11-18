А судьи кто? Инженера-программиста приговорили к 4 годам тюрьмы за... распыленный газ

Павла Манкиненко по статье 364 Уголовного кодекса за распыленный перцовый газ на сотрудников милиции 5 сентября на «Пушкинской» к четырем годам лишения свободы в условиях общего режима, пишет spring96.org Суд Фрунзенского района Минска 18 ноября приговорил 25-летнего инженера-программистапо статье 364 Уголовного кодекса за распыленный перцовый газ на сотрудников милиции 5 сентября на «Пушкинской» к четырем годам лишения свободы в условиях общего режима, пишет





Тогда милиционеры хотели задержать минчанина с бчб-флагом возле народного мемориала памяти Александра Тарайковского. По словам Павла, он испытывал страх перед задержанием из-за событий в августе, поэтому чтобы избежать задержания, он распылил газ, после чего между милиционерами и им завязалась потасовка.





Павел Манкиненко признал вину полностью, в суде попросил прощение у милиционеров, раскаялся и уже выплатил тысячу рублей морального вреда милиционеру. Однако суд все равно наказал его четырьма годами лишения свободы. Именно такое наказание для Павла и просил у суда государственный обвинитель.





В чем конкретно обвинили минчанина?

25-летнего Павла Манкиненко судья Фрунзенского района Минска обвинил в том, что он 5 сентября около 20 часов в подземном переходе на «Пушкинской» «оказал сопротивление сотрудникам милиции Юрию Чиркову и Валентину Козловскому при выполнении ими охраны общественного порядка во время несанкционированного массового мероприятия», распылив в лицо сотрудников газовый перцовый баллончик не менее 2 раз, «чем причинил потерпевшим химический ожег, и неустановленным предметом причинил побои, толкался, вырывался из рук сотрудников, во время того, когда скатывались вниз по лестничному пролёту, не менее 8 кровоподтёков в области колена, уха, плеча, кисти и предплечья потерпевшим, чем совершил преступление, предусмотренное статьей 364 УК».





Что говорит Павел Манкиненко по поводу обвинения?

Минчанин признал вину полностью. На суде он пояснил, что 5 сентября около 19:00 пошёл к народному мемориалу памяти Александра Тарайковского, погибшего 10 августа возле станции метро «Пушкинская», чтобы выразить своё несогласие с актами насилия в отношении своих сограждан в августе.





Через 10 минут после того, как он развернул бело-красно-белый флаг, к Павлу подошли двое сотрудников милиции. Он сразу же свернул флаг. Молодой человек пояснил, что он догадывался о том, что перед ним сотрудники милиции, поскольку «при себе у них были резиновые палки».





Сотрудники милиции Юрий Чирков и Валентин Козловский сообщили Павлу, что они из «Фрунзенской милиции» и что он нарушает порядок проведения массового мероприятия.









«Достал Конституцию и пояснил, что имеет право на мирное выражение своего мнения»

С одним из сотрудников милиции Валентином Козловским у Павла Манкиненко завязался диалог, в ходе которого Павел достал Конституцию и пояснил, что он как гражданин Республики Беларусь имеет право на мирное выражение своего мнения.





Минчанин пояснил суду, что он увидел, как один из сотрудников поднимает руку в его сторону, после чего молодой человек понял, что всё идёт к его задержанию. А поскольку Павел испытывал страх перед задержанием из-за событий в августе, решил воспользоваться газовым баллончиком, чтобы избежать задержания.





Павел Манкиненко объяснил, что решил воспрепятствовать задержанию, когда Валентин Козловский поднял руку над ним, после чего он распылил баллончик в глаза милиционеру.





Хотел избежать задержания за выражение им своего мнения

После попадания газа в глаза Валентин Козловский отвернулся и прикрыл лицо. Затем Павел распылил газ в сторону Юрия Чиркова, но, когда попал ему на маску, сообразил, что убежать не удастся. После этого Павел нанёс удар рукой по голове Юрия Чиркова.





Павел Манкиненко попытался убежать, но Юрий Чирков схватил его за руку и туловище. После этого обвиняемый попытался оттолкнуть Чиркова правой рукой от себя, они вдвоём закружились, и, спустившись на один лестничный пролёт, упали вместе в переходе метро.





После этого на помощь подбежал Валентин Козловский, который стал заворачивать Павлу руки за спину. Прохожие стали оттаскивать Козловского от Павла Манкиненко, и ему удалось убежать по переходу во дворы на улице Притыцкого.





Павел Манкиненко настаивал в суде, что не пользовался никаким «неустановленным предметом», который имеется в тексте обвинения. Также он сообщил, что основным мотивом его действий было желание избежать задержания за выражение им своего мнения. На суде Павел отметил, что мести к сотрудникам у него не возникло, поскольку он даже не успел испытать подобных эмоций.





25-летнего минчанина задержали через неделю и осудили также на административный арест за «10 минут на «Пушкинской» с БЧБ-флагом». На него также было возбуждено уголовное дело.





В суде Павел заявил, что он полностью раскаивается в содеянном и готов понести наказание. Он также рассказал, что он был 5 сентября крайне восприимчивым из-за расставания с девушкой, с которой встречался три года, а также был в расстроенных чувствах из-за информации в СМИ о пытках и унижениях со стороны сотрудников милиции в отношении граждан в августе.





Баллончик, по словам Павла, он носил при себе на протяжении последнего полугодия.





Что говорят потерпевшие сотрудники милиции?

Потерпевшими по уголовному делу признаны сотрудники Фрунзенского РУВД Минска старший лейтенант Юрий Чирков – участковый инспектор и капитан Валентин Козловский – инспектор уголовно-исполнительной инспекции.





В начале судебного заседания судья устанавливал личности сторон в процессе. Когда потерпевший Юрий Чирков стал оглашать свои анкетные данные, государственный обвинитель заявила ходатайство о том, чтобы в заседании не устанавливались идентификационные данные потерпевших в связи с возможным поступлением угроз в их адрес и распространения личной информации.





Судья Андрей Млечко задал вопрос "потерпевшим", поступали ли им какие-либо угрозы. Сотрудники милиции ответили, что нет. Судья отклонил ходатайство прокурора, но сообщил "потерпевшим", что они вправе не называть своё место жительства.





"Потерпевшие" Валентин Козловский и Юрий Чирков суду пояснили, что 5 сентября они несли службу в районе станции метро «Пушкинская». На горочке возле магазина «Хит» сотрудники увидели Павла Манкиненко с бело-красно-белым флагом – они спустились к нему. Они утверждали, что цели задерживать Павла у них не было и в тот день они несли службу без боевого оружия при себе.





Сотрудник милиции Юрий Чирков на суде заявил иск на 1,5 тысячи рублей о взыскании морального вреда. Он объяснил эту сумму тем, что «действиями обвиняемого ему были причинены телесные повреждения, после которых он по решению врача две недели носил лангету».









Павел Манкиненко признал иск полностью. Он уже погасил тысячу рублей морального вреда.





Другой сотрудник милиции Валентин Козловский не стал предъявлять иск о взыскании морального вреда. Он попросил суд не применять к Павлу Манкиненко наказание, связанное с лишением свободы и ограничиться осуждением обвиняемого к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.





«На свободе могу принести гораздо больше пользы обществу»

Государственный обвинитель попросила суд наказать Павла четырьма годами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима «с учётом повышенной общественной опасности содеянного».





В последнем слове Павел Манкиненко просил суд не наказывать его лишением свободы, поскольку он осознал свою ошибку и на свободе может принести гораздо больше пользы обществу, чем в исправительном учреждении.





18 ноября судья Андрей Млечко огласил приговор Павлу Манкиненко и осудил его к четырем годам лишения свободы. Судья признал его виноватым по статье 364 Уголовного кодекса: "Совершение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности из мести за выполнение служебной деятельности".