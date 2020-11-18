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США могут признать легитимность Координационного совета

18.11.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конгрессмен Крис Смит призовет Палату представителей США к скорейшему вступлению в силу «Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года» представленным им ранее Конгрессу Соединенных Штатов.

Выдержки из обращения к Палате представителей, с которым он выступит сегодня, опубликованы на сайте конгрессмена.

«Беларусь, пожалуй, является страной, наиболее погрязшей в советском прошлом с неэффективной экономикой под управлением автократа, руководящего страной более двух с половиной десятилетий. 

Но неукротимый дух свободы пробудился в народе Беларуси, и, когда в результате заведомо ложных результатов выборов 9 августа победителем был объявлен Александр Лукашенко, народ вышел на улицы. 

«Московский механизм» ОБСЕ 5 ноября заявил, что существуют «неоспоримые доказательства» того, что результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа были сфальсифицированы и что «систематические» нарушения прав человека осуществлялись представителями силовых структур», — говорится в обращении.

Смит отмечает использование милицией все более жестокой тактики против мирных демонстрантов и призывает незамедлительно помочь демократическому сообществу в Беларуси.

«Демократическая оппозиция сплочена, умна, принципиальна, стойкая и необычайно храбра. Госпожа Тихановская провела смелую кампанию, но сегодня она находится в ссылке в Литве, где продолжает сплачивать беларусский народ и требовать демократии и прав человека для людей», — сообщает он.

Конгрессмен напоминает, что на предыдущих выборах в Беларуси власти также использовали репрессивные методы против мирных демонстрантов и настаивает на том, что ошибки прошлого, которые выразились в отсутствии настойчивости международного сообщества, нельзя повторить.

«Дважды я встречался с Лукашенко в Минске и уезжал с намерением ускорить борьбу за демократию и свободу», — отмечает политик.

Он сообщает, что подготовленный им Акт 2020 года обновляет, усиливает и расширяет Акты о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов, автором которых выступал он же.

Акт нынешнего года возобновляет личные экономические и визовые санкции против расширенного списка лиц в правительстве Беларуси и граждан России, причастных к подавлениям демонстраций.

Среди множества других положений новый Акт:

призывает к новым выборам;

признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти;

призывает освободить всех политических заключенных;

поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедования;

разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;

заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;

требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;

оказывает поддержку беларусским СМИ и представителям IT-сектора.

«С принятием сегодня этого Акта, последующим его одобрением в Сенате и подписанием закона президентом мы можем не только подтвердить, но и значительно расширить нашу поддержку и солидарность с выдающимися людьми Беларуси», — резюмирует конгрессмен.
 
Теги: Минск
 
 
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Конгрессмен Крис Смит призовет Палату представителей США к скорейшему вступлению в силу «Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года»...
 
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