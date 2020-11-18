Apple согласилась вдвое уменьшить комиссию для разработчиков, но не для всех

Источник материала: Onliner

В последний год многие разработчики сетовали на 30-процентную комиссию, которую Apple берет при размещении платных приложений в App Store. С 1 января 2021 года корпорация уменьшит сбор до 15%. Правда, коснется это не всех, а только малого бизнеса с оборотом до миллиона долларов в год.

Подробности программы появятся в начале декабря, но основные критерии участия в программе уже известны:

разработчики, поступления от приложений которых за 2020 год составили не более 1 миллиона долларов, а также те, кто еще не выставлял свои приложения в App Store, могут принять участие в программе и выплачивать комиссию по сниженной ставке;

если поступления от приложений разработчика, участвующего в программе, превысят порог в миллион долларов, с этого момента и до конца года для него будет действовать стандартная ставка;

если в течение будущего календарного года поступления от приложений разработчика составят менее 1 миллиона долларов, он сможет выплачивать комиссию по пересчитанной сниженной ставке 15% в последующем году.