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Apple согласилась вдвое уменьшить комиссию для разработчиков, но не для всех
Источник материала: Onliner
В последний год многие разработчики сетовали на 30-процентную комиссию, которую Apple берет при размещении платных приложений в App Store. С 1 января 2021 года корпорация уменьшит сбор до 15%. Правда, коснется это не всех, а только малого бизнеса с оборотом до миллиона долларов в год.
Подробности программы появятся в начале декабря, но основные критерии участия в программе уже известны:
Apple iOS, экран 5.4" OLED (1080x2340), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
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В последний год многие разработчики сетовали на 30-процентную комиссию, которую Apple берет при размещении платных приложений в App Store. С 1 января 2021 года корпорация...
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