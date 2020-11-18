Экономические санкции ЕС против режима Лукашенко вряд ли будут быстрыми

В ближайшее время ЕС не примет экономические санкции в отношении Беларуси, однако это возможно при сохранении в стране высокого градуса насилия и появления новых жертв. Такое мнение высказали БелаПАН эксперты, прогнозируя возможные действия ЕС.



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17 ноября президенты Литвы и Польши инициировали новый пакет санкций против белорусских властей, а именно — в отношении юридических лиц.

На совместной пресс-конференции Гитанас Науседа и Анджей Дуда заявили, что уже введенные в отношении официального Минска санкции ЕС пока не дали ожидаемого эффекта. «Мы говорим о том, что ЕС должен принять третий пакет санкций в отношении Беларуси», — сказал президент Литвы. Речь идет о санкциях в отношении юридических лиц, добавил он.

Белорусские аналитики полагают, что если ЕС и примет такое решение, то не в ближайшее время.

«В ЕС решения принимаются единогласно, и на данный момент вряд ли там будет достигнут полный консенсус о введении экономических санкций в отношении Беларуси», — считает политолог, директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

По его мнению, в ближайшее время Евросоюз может расширять перечень должностных лиц Беларуси, в отношении которых из-за нарушения прав человека будут вводиться визовые санкции.

«Что касается экономических санкций, то во внутренних документах, которыми руководствуется Брюссель, говорится, что ЕС должен стремиться наказывать людей, виновных в нарушении прав человека, и максимально ограничивать воздействие санкционных мер на население страны», — отмечает Прейгерман.

По этой причине, добавил он, принятие экономических санкций против белорусских госпредприятий пока маловероятно, однако в будущем такой сценарий теоретически возможен.

«Если будут новые смерти, связанные с политическим кризисом, то введение Евросоюзом экономических санкций в отношении Беларуси исключать нельзя», — резюмировал Прейгерман.

Схожее мнение у старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба. «Санкции санкциям рознь, — заметил он. — Одно дело — санкции в отношении белорусских экспортеров вооружений, которые ранее вводились и макроэффекта не имели, и совсем другое — санкции в отношении поставщиков белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений. Такого рода санкции будут наиболее болезненными для Беларуси».

Однако пока ЕС вряд ли пойдет на серьезные экономические санкции, считает Иосуб.

«В ЕС многие решения должны приниматься консенсусом, достичь которого во многих случаях бывает сложно. Достаточно вспомнить, как тяжело и долго в ЕС проходили согласования по вопросу визовых санкций в отношении должностных лиц Беларуси, которые совершенно не затрагивали экономические интересы стран ЕС», — напомнил аналитик.

По его мнению, если ЕС и пойдет на экономические санкции в отношении Беларуси, то лишь в случае дальнейшего ухудшения ситуации в стране. «Если белорусские власти будут продолжать поддерживать высокий градус насилия по отношению к оппонентам, тогда введение экономических санкций со стороны ЕС не исключено», — считает Иосуб.

2 октября ЕС ввел санкции в отношении примерно 40 белорусских чиновников, «причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан страны». В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

6 ноября санкционный список был расширен до 59 человек, в него включили Александра Лукашенко. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц.