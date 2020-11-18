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Под Мозырем задержали наркодилера

18.11.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Мозырском районе задержали наркодилера, у которого кроме психотропов нашли оружие.

Под Мозырем задержали наркодилера
Скриншот из видео УВД Гомельского облисполкома

По сообщению пресс-службы МВД, оперативники наркоконтроля и областного управления КГБ вышли на поставщика зелья после задержания 33-летнего наркопотребителя из Мозыря. У жителя райцентра нашли свертки с амфетамином и марихуаной, которые он хранил в доме и арендуемом гараже.

Выяснилось, что товар приобретен у 46-летнего жителя Мозырского района. В доме дилера нашли свертки с амфетамином, фасовочные пакеты, электронные весы, а также боевой арсенал — винтовку с оптическим прицелом, охотничье ружье без регистрации, патроны и порох.

Старший фигурант привлекался в 90-х годах к уголовной ответственности за хулиганство и причинение телесных повреждений.

 
 
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В Мозырском районе задержали наркодилера, у которого кроме психотропов нашли оружие.
 
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