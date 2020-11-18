«Е-доставка» объединяется с «ХИТдоставкой» и позволит выбрать товары по срочности

«Е-доставка» объединяется с сервисом «ХИТдоставка» и существенно расширяет свои масштабы.





Ассортимент товаров вырос в 7 раз, и теперь все они разделены на две категории: одни можно получить в течение часа, другие — через 8 часов или позже. При этом доставка остается бесплатной (даже для крупных товаров вроде холодильника или стиральной машины) и будет доступна по всей стране.

«ХИТдоставка» становится частью «Е-доставки» с 18 ноября. Специальные «Суперцены» на товары из новых категорий для Е-доставки обещают сохранить. Доставка при этом останется бесплатной и будет доступна по всей стране.

Товаров в «Е-доставке» станет всемеро больше — всего около 70 000 наименований. Вместе с продуктами питания предложат бытовую технику, книги, мебель, товары для дома, строительства и ремонта. Их число продолжает расти каждый день.

Еще одно новшество — разделение товаров на категории: одни можно получить прямо сейчас, другие — через 8 часов или позже. Так, в течение часа доступно до 10 000 видов продуктов — от сыра до лосося и фермерской индейки. Подождать до завтра придется при доставке, например, телевизора или микроволновки.

Все товары бесплатно доставляют до порога, а не к подъезду или калитке. Доплачивать за подъем на этаж стиральной машины или другой техники не нужно.

Минимальная сумма заказа в объединенной «Е-доставке» — 35 рублей (зависит от зоны обслуживания). Для пенсионеров от 75 лет и инвалидов порог еще ниже — 25 рублей. Людям с ограниченными возможностями также доступна дополнительная скидка в 5%.