По полочкам. Что делать студенту, если его отчисляют за участие в протестах

Кодекс об образовании не разрешает отчислять студентов за «политику». Поэтому не отчаивайтесь, если вам объявили выговор за это.
1. Почему мы об этом говорим?
Администрации вузов по всей стране исключают студентов в отместку за то, что они участвовали в мирных акциях протеста, высказывали свое мнение о социально-политической ситуации. Студентам нужно учиться защищать свои права, чтобы противостоять угрозам администрации.
2. За что конкретно меня могут отчислить?
В Кодексе об образовании перечислены все основания отчисления.
Так, студента могут отчислить за длительное отсутствие (более 30 дней) без уважительных причин на занятиях в течение учебного года либо систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Но при условии, что раньше к нему уже применяли такие меры дисциплинарного взыскания, как замечание или выговор (подробно про эти меры мы рассказывали раньше).
За участие в несанкционированном массовом мероприятии или организацию любой активности в университете отчислить студента нельзя — Кодекс об образовании такого не предусматривает.
3. А если мне угрожают отчислением за два замечания. Это правомерно?
Важно, в какой форме администрация вуза сделала вам замечание.
Если в устной, то это не дисциплинарное взыскание в юридическом смысле. Чтобы оно приобрело законную силу, должен быть издан приказ о том, что к вам применили дисциплинарное взыскание в виде замечания.
Если замечание сделано в письменной форме, то да — за два письменных замечания/выговора вас могут отчислить.
4. Я учусь на бюджете. Мне придется вернуть деньги за учебу, если меня отчислят?
Возместить бюджетные деньги обязаны только те выпускники, которые не отработали весь свой срок по распределению. Об этом сказано в пункте 1 статьи 88 Кодекса об образовании.
Исключение предусмотрено для студентов военной специальности. Если вы получаете такую специальность, то внимательно читайте свой договор с учебным заведением — как правило, в нем прописаны правила возмещения расходов за обучение.
5. А выселить из общежития за «политику» меня могут?
Тот факт, что вам вынесли дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора, не позволяет администрации выселить вас из общежития.
Чтобы убедиться в этом, прочитайте статью 87 Жилищного кодекса, где названы все основания для выселения из общежития.
Вместе с тем, если студента отчисляют из университета, он также должен выселиться из общежития.
6. Есть ли какая-то процедура привлечения к дисциплинарной ответственности?
Да, есть, и она четко прописана в статье 79 Кодекса об образовании.
Решение об отчислении или решение о выговоре/замечании принимает руководитель учебного заведения. И не на словах, а на бумаге — для этого издается приказ.
Вас должны ознакомить с приказом под роспись в течение трех календарных дней. Если этого не сделано, то считается, что вы не привлекались к дисциплинарной ответственности.
7. Я не согласен с дисциплинарным взысканием. Что мне делать?
Решение руководителя можно обжаловать в течение одного месяца. Для этого вам нужно написать жалобу (можно использовать вот этот образец). После чего направляйте жалобу в вышестоящую организацию или суд.
Чаще всего вышестоящая организация — это Минобразования. Но не всегда. Например, Академия МВД и Могилевский институт МВД подчиняются МВД. Белорусская государственная академия искусств — Минкульту.
К жалобе нужно приложить приказ вашего руководителя о применении дисциплинарного взыскания или его копию.
При обращении в суд вам понадобится оплатить госпошлину (2,7 рубля) и приложить к жалобе оригинал квитанции. Если вы добьетесь справедливости, то сможете потом восстановиться.
И помните: вы не одни. Эксперты информационного центра помощи пострадавшим Probono.by и проекта «Честный университет» всегда вам помогут.