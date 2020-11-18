По полочкам. Что делать студенту, если его отчисляют за участие в протестах

1. Почему мы об этом говорим? Администрации вузов по всей стране исключают студентов в отместку за то, что они участвовали в мирных акциях протеста, высказывали свое мнение о социально-политической ситуации. Студентам нужно учиться защищать свои права, чтобы противостоять угрозам администрации. 2. За что конкретно меня могут отчислить? В Кодексе об образовании перечислены все основания отчисления.

Так, студента могут отчислить за длительное отсутствие (более 30 дней) без уважительных причин на занятиях в течение учебного года либо систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Но при условии, что раньше к нему уже применяли такие меры дисциплинарного взыскания, как замечание или выговор (подробно про эти меры мы рассказывали раньше ).

За участие в несанкционированном массовом мероприятии или организацию любой активности в университете отчислить студента нельзя — Кодекс об образовании такого не предусматривает. 3. А если мне угрожают отчислением за два замечания. Это правомерно? Важно, в какой форме администрация вуза сделала вам замечание.

Если в устной, то это не дисциплинарное взыскание в юридическом смысле. Чтобы оно приобрело законную силу, должен быть издан приказ о том, что к вам применили дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Если замечание сделано в письменной форме, то да — за два письменных замечания/выговора вас могут отчислить. 4. Я учусь на бюджете. Мне придется вернуть деньги за учебу, если меня отчислят? Возместить бюджетные деньги обязаны только те выпускники, которые не отработали весь свой срок по распределению. Об этом сказано в пункте 1 статьи 88 Кодекса об образовании.

Исключение предусмотрено для студентов военной специальности. Если вы получаете такую специальность, то внимательно читайте свой договор с учебным заведением — как правило, в нем прописаны правила возмещения расходов за обучение. 5. А выселить из общежития за «политику» меня могут? Тот факт, что вам вынесли дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора, не позволяет администрации выселить вас из общежития.

Чтобы убедиться в этом, прочитайте статью 87 Жилищного кодекса, где названы все основания для выселения из общежития.

Вместе с тем, если студента отчисляют из университета, он также должен выселиться из общежития. 6. Есть ли какая-то процедура привлечения к дисциплинарной ответственности? Да, есть, и она четко прописана в статье 79 Кодекса об образовании.

Решение об отчислении или решение о выговоре/замечании принимает руководитель учебного заведения. И не на словах, а на бумаге — для этого издается приказ.

Вас должны ознакомить с приказом под роспись в течение трех календарных дней. Если этого не сделано, то считается, что вы не привлекались к дисциплинарной ответственности. 7. Я не согласен с дисциплинарным взысканием. Что мне делать? Решение руководителя можно обжаловать в течение одного месяца. Для этого вам нужно написать жалобу (можно использовать вот этот образец ). После чего направляйте жалобу в вышестоящую организацию или суд.

Чаще всего вышестоящая организация — это Минобразования. Но не всегда. Например, Академия МВД и Могилевский институт МВД подчиняются МВД. Белорусская государственная академия искусств — Минкульту.

К жалобе нужно приложить приказ вашего руководителя о применении дисциплинарного взыскания или его копию.

При обращении в суд вам понадобится оплатить госпошлину (2,7 рубля) и приложить к жалобе оригинал квитанции. Если вы добьетесь справедливости, то сможете потом восстановиться.

И помните: вы не одни. Эксперты информационного центра помощи пострадавшим Probono.by и проекта «Честный университет» всегда вам помогут.