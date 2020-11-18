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НАУ подготовило пакет предложений Евросоюзу о мерах против режима Лукашенко
Источник материала: АФН
Народное антикризисное управление Павла Латушко подготовило пакет предложений для Евросоюза о мерах против режима Лукашенко.
Согласно сообщение в тг-канале НАУ, этот пакет уже сегодня был представлен представителям МИДов Австрии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Эстонии, Европарламента и Еврокомиссии.
Предложения НАУ для стран ЕС:
1. Существенно расширить санкционный список, куда включить причастных к фальсификации выборов, репрессиям граждан, насилию и применению пыток против мирных граждан таких как, члены избирательных комиссий, чиновники, руководители предприятий, ректоры ВУЗов, представители белорусских СМИ, судьи, следователи, прокуроры, силовики. Именно их действия ведут к углубляющемуся гуманитарному кризису в стране.
Отмечено, что представители демократического движения Беларуси будут и в дальнейшем предлагать расширение списков по мере их составления.
2. Ввести санкции в отношении лиц и компаний, финансирующих деятельность режима.
3. Ввести эмбарго на экспорт/импорт вооружений.
4. Ввести мораторий на предоставление финансовой помощи режиму, за исключением проектов гуманитарной направленности (например, борьба с COVID-19).
5. Обратиться в международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, МВФ, МФК, ЕФСР, ЕБРР, ЕИБ ( Европейский инвестиционный банк), NIB (Северный инвестиционный банк), EDB (Евразийский банк развития) и AIIB (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), с целью наложения временного моратория на любые ссуды, кредитные гарантии, страхование, финансирование, рефинансирование или иную финансовую помощь, за исключением проектов гуманитарной направленности (например, борьба с COVID-19).
6. Рекомендовать компаниям, зарегистрированным в данных странах, приостановить любое торговое и инвестиционное сотрудничество с белорусскими властями.
7. Приступить к созданию независимого международного механизма по расследованию нарушения прав человека в Беларуси.
8. Принять совместную резолюцию по поддержке уголовного преследования в отношении лиц, причастных к насилию в Беларуси, независимо от их места нахождения.
9. Европейским государствам и международным институтам предложено рассмотреть применение и других санкций в отношении антинародного режима.
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Народное антикризисное управление Павла Латушко подготовило пакет предложений для Евросоюза о мерах против режима Лукашенко.
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