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НАУ подготовило пакет предложений Евросоюзу о мерах против режима Лукашенко

18.11.2020 17:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Народное антикризисное управление Павла Латушко подготовило пакет предложений для Евросоюза о мерах против режима Лукашенко.

Согласно сообщение в тг-канале НАУ, этот пакет уже сегодня был представлен представителям МИДов Австрии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Эстонии, Европарламента и Еврокомиссии.

Предложения НАУ для стран ЕС:

1. Существенно расширить санкционный список, куда включить причастных к фальсификации выборов, репрессиям граждан, насилию и применению пыток против мирных граждан таких как, члены избирательных комиссий, чиновники, руководители предприятий, ректоры ВУЗов, представители белорусских СМИ, судьи, следователи, прокуроры, силовики. Именно их действия ведут к углубляющемуся гуманитарному кризису в стране.

Отмечено, что представители демократического движения Беларуси будут и в дальнейшем предлагать расширение списков по мере их составления.

2. Ввести санкции в отношении лиц и компаний, финансирующих деятельность режима.

3. Ввести эмбарго на экспорт/импорт вооружений.

4. Ввести мораторий на предоставление финансовой помощи режиму, за исключением проектов гуманитарной направленности (например, борьба с COVID-19).

5. Обратиться в международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, МВФ, МФК, ЕФСР, ЕБРР, ЕИБ ( Европейский инвестиционный банк), NIB (Северный инвестиционный банк), EDB (Евразийский банк развития) и AIIB (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), с целью наложения временного моратория на любые ссуды, кредитные гарантии, страхование, финансирование, рефинансирование или иную финансовую помощь, за исключением проектов гуманитарной направленности (например, борьба с COVID-19).

6. Рекомендовать компаниям, зарегистрированным в данных странах, приостановить любое торговое и инвестиционное сотрудничество с белорусскими властями.

7. Приступить к созданию независимого международного механизма по расследованию нарушения прав человека в Беларуси.

8. Принять совместную резолюцию по поддержке уголовного преследования в отношении лиц, причастных к насилию в Беларуси, независимо от их места нахождения.

9. Европейским государствам и международным институтам предложено рассмотреть применение и других санкций в отношении антинародного режима.

 
 
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Народное антикризисное управление Павла Латушко подготовило пакет предложений для Евросоюза о мерах против режима Лукашенко.
 
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