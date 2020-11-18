В Беларуси пересмотрят базовую ставку. От ее размера зависят зарплаты бюджетников

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 января 2021 года повысят базовую ставку, она вырастет до 195 рублей (сейчас она составляет 185 рублей). Об этом сообщили в пресс-службе правительства. От ее размера зависит размер зарплат бюджетников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Совмин установил для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, базовую ставку в размере 195 рублей. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 18 ноября 2020 года № 659.

Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, поручено принять меры по реализации настоящего постановления, уточнили в Совмине.