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ЖК «Парус» в Бресте строить не будут. Участок вновь выставили на аукцион

18.11.2020 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте выставили на аукцион участок площадью в 10 гектаров. Ранее здесь собирались строить жилой комплекс «Парус», однако его строительство так и не началось, сообщает Realt.by.


Изначальный проект. Фото: Realt.by

Располагается земельный участок вдоль улицы Октябрьской Революции, неподалеку от водоохранной зоны реки Мухавец, прямо напротив Гребного канала, рассказала специалист Брестского городского центра по управлению недвижимостью Ирина Романова.

В 2018 году участок уже выставлялся на аукцион. Тогда при начальной цене в 1 млн рублей торги завершились на отметке в 4,5 млн рублей. Победу одержал застройщик «Полесьежилстрой», который собирался построить здесь жилой комплекс «Парус».

Согласно градостроительному проекту, вдоль улицы Октябрьской революции должны были появиться три современных жилых дома в виде паруса. Причины, по которым застройщик отказался от проекта, не называются.

Новый аукцион по продаже земельного участка назначен на 15 декабря. Его начальная стоимость — 1,6 тыс. рублей.

 
Теги: Брест
 
 
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Согласно градостроительному проекту, вдоль улицы Октябрьской Революции должны были появиться три современных жилых дома в виде паруса.
 
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