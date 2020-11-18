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Российский философ: Лукашенко таки нашёл тот самый гвоздь, на котором не может сидеть белорус

18.11.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Максим Горюнов - о главном "достижении" Лукашенко



"Самое важное - Лукашенко таки нашёл тот самый заветный гвоздь, на котором не может сидеть белорус.

Многие искали и отчаялись найти, многие говорили, что белорусы настолько терпеливы, что такого гвоздя не существует в природе.

Но Лукашенко не отчаялся, четверть века искал и таки нашёл.

Кто-то, конечно, скажет, что на самом деле он не нашёл заветный гвоздь, а сам им стал, но это уже другой вопрос.

В любом случае, вывести из себя мирного, склонного к компромиссам белоруса — это достижение исторического масштаба", - пишет российский философ.
 
 
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