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Российский философ: Лукашенко таки нашёл тот самый гвоздь, на котором не может сидеть белорус
Источник материала: Партизан
Максим Горюнов - о главном "достижении" Лукашенко
"Самое важное - Лукашенко таки нашёл тот самый заветный гвоздь, на котором не может сидеть белорус.
Многие искали и отчаялись найти, многие говорили, что белорусы настолько терпеливы, что такого гвоздя не существует в природе.
Но Лукашенко не отчаялся, четверть века искал и таки нашёл.
Кто-то, конечно, скажет, что на самом деле он не нашёл заветный гвоздь, а сам им стал, но это уже другой вопрос.
В любом случае, вывести из себя мирного, склонного к компромиссам белоруса — это достижение исторического масштаба", -
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Максим Горюнов - о главном "достижении" Лукашенко
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