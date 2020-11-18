Уже 126! Алана Гебремариам и еще четыре активиста ОБС признаны политзаключенными





здесь ). Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 126 человек (список можно посмотреть).





Обыски в офисе ОБС и в квартирах активистов прошли 12 ноября. Активистов задержали. Представительница Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам признана подозреваемой по уголовному делу и находится в тюрьме КГБ.





Задержания произошли в рамках уголовного дела по статье 342 Уголовного кодекса ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них").





Правозащитники считают это дело безосновательным. Как пишет сайт "Весна", это дело стоит в одном ряду "с сотнями политически мотивированных уголовных дел, которые ведутся сейчас властями Беларуси против оппонентов действующего авторитарного режима".





ОБС было создано на рубеже 1980-1990-х годов. В начале 2000-х его лишили юридической регистрации. В этом году активисты ОБС попали под каток репрессивной машины, отмечают правозащитники.





"Умышленные и жестокие репрессии направлены режимом против тех организаций, которые сотрудничают с Координационным советом по урегулированию политического кризиса в Беларуси, ведут правозащитную деятельность, оказывают помощь заключенным и жертвам репрессий", — пишут они.





Правозащитники протестуют против любых репрессий как активистов и сторонников ОБС, так и других негосударственных организаций. Преследование членов ОБС они считают проявлением политических репрессий, а самих заключенных — политзаключенными. Поэтому требуют немедленного освобождения всех политзаключенных и прекращения уголовных дел.





Под обращением подписались





Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси,





Белорусская ассоциация журналистов,





Белорусский документационный центр,





Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова,





Белорусский конгресс демократических профсоюзов,





Белорусская национальная платформа ФГУ УП (Секретариат),





Белорусский ПЕН-центр,





Белорусский национальный молодежный совет "РАДА",





Белорусский Хельсинкский комитет,





офис по правам людей с инвалидностью,





РОО "Правовая инициатива",





правозащитный центр "Весна",





простое товарищество "Инициатива Forb",





Центр правовой трансформации (Lawtrend),





Human Constanta.