Андрей Стрижак: Банковская система полностью захвачена силовиками

Ксения Туркова: На прошлой неделе стало известно о том, что правоохранительные органы начали блокировать счета белорусов, получавших компенсации от инициативы BY_help. Что произошло за эту неделю, счета продолжают блокировать?





Андрей Стрижак: Действительно, счета части переводов, которые производились напрямую с одного из счетов сооснователя компании BY_help Алексея Леончика в Беларусь, были заблокированы.





Общая сумма, о которой мы знаем из документов, – около 1 миллиона 400 тысяч белорусских рублей, это примерно 550 тысяч евро. Это не говорит о том, что вся помощь, которая шла от компании BY_help, заблокирована или арестована, это всего 14% от общей суммы сбора (в общей сложности компании By_help и фонду BySol удалось собрать около 7 миллионов долларов), это не критическая сумма.





Но это очень обидно. И это говорит о том, что власть переходит границы каждый день, экономические репрессии усиливаются. Но тут есть другой очень важный аспект: получается, что

сейчас никто, у кого есть деньги на счетах в Республике Беларусь, не может быть уверен в их сохранности.

Любой перевод из-за рубежа может трактоваться как перевод, направленный на подрыв государственных устоев. Нет никакой гарантии, что не будут заблокированы все миллиарды долларов и рублей, которые находятся в платежной системе Республики Беларусь. Есть даже случаи, когда блокировались переводы между родственниками.





Все эти переводы – это компенсационные выплаты за ранения, за избиения со стороны силовиков. И, по сути, арестом этих счетов власть во второй раз репрессировала этих людей. Причем обычно блокируется не просто сумма, полученная от BY_help, а весь счет, на который, например, приходит зарплата.





И если это счет единственного кормильца в семье, то семья остается без средств к существованию. Это грубейшее нарушение прав граждан, как и все, что происходит сейчас в Беларуси. Власть вышла из-под контроля и продолжает копать эту яму под собой.

Белорусская банковская система сейчас полностью захвачена силовиками и находится под их контролем.

Не исключено, что в Беларуси вообще могут перейти на наличный расчет, потому что нет доверия банковским платежам.





К.Т. А что могут в такой ситуации предпринять люди, у которых оказались заблокированы счета?





А.С. Есть алгоритм действий: первый шаг – это обжаловать блокировку на всех возможных уровнях. В первую очередь это Следственный комитет и это сам банк. Для чего это нужно делать? Мы не питаем иллюзий, что кто-то скажет: «Ай-ай-ай, мы, наверное, ошиблись, вот вам ваши деньги обратно!» Этого не будет.





Но для того, чтобы фиксировать преступления, которые сейчас совершает власть, нужны документы. С чем-то нужно будет идти в новый, справедливый суд и доказывать вину конкретных исполнителей. Второй шаг – мы запустили платформу, позволяющую на тестовом уровне напрямую соединять белорусов внутри страны с теми, кто нуждается в помощи.





Таким образом, мы исключаем цепочки передачи денег на счета фонда или компании, а потом обратно в Беларусь. Это уже остановить невозможно – для этого придется полностью заблокировать всю платежную систему. Хотя я не удивлюсь, если увижу неработающие банкоматы и карточки, превратившиеся просто в кусок бесполезного пластика.





К.Т. Как могут сейчас помочь белорусам жители других стран? Как это сделать безопасно, с учетом этих недавних блокировок?





А.С. Фонд солидарности BYSOL использует механизмы перевода денег, которые не завязаны напрямую на белорусскую банковскую систему. Они включают ее как часть механизма, но большая часть механизма находится в сфере блокчейна, в сфере крипто валют





Механизмы, которые там используются, позволяют шифровать переводы так, что власть не может понять, какой из переводов является переводом помощи, а какой обыкновенным коммерческим переводом.





Второй способ – есть отличная инициатива, которая называется INeedHelp _by, она основана белорусом из Флориды, США, Филиппом Гавришем. Она работает как система продуктовой помощи.





Вы, например, имеете карточку американского банка, оплачиваете заказ продуктового набора, который позволяет прожить семье из четырех человек в течение двух недель, и таким образом поддерживаете людей, которые были уволены, арестованы, избиты.





Так что способов помочь хватает. Хотя мы в команде шутим: день, когда не было новых вводных, прожит зря. Мы работаем в ситуации постоянно меняющихся условий. Мы постоянно под них подстраиваемся и готовы к любым вызовам.





У нас много новых идей: сейчас мы начинаем продвигать идею поддержки дворовых инициатив, фонд BYSOL сейчас запустил отдельный сбор под поддержку таких низовых структур.





Мы долгое время помогали индивидуально, но мы видим, что уже начали формироваться целые структуры из людей, которые понимают, что такое солидарность, что такое чувство плеча. И эти структуры тоже будут работать на перемены в стране и будут получать нашу поддержку.





К.Т. Какой этап сейчас проходит белорусский протест? Нет ли у людей ощущения, что победа гораздо дальше, чем им раньше казалось?





А.С. Я вижу сейчас серьезный кризис. Люди видят, что власть использует все новые способы – они используют, в частности, смешанную систему легкой пехоты. Они отсекают протестные колонны и рассеивают протест, а потом уже вступает в дело ОМОН. Явно должна меняться тактика протестующих.





Кроме того, власть начала массово использовать тактику уголовных дел. Впервые мы столкнулись с этим во время марша на Куропаты (народный мемориал жертвам сталинских репрессий – ГА), когда дела были заведены на 231 человека.





У власти есть огромный ресурс на осуществление насилия самыми разными способами: например, изъятие детей у родителей, которые участвуют в протестах. Есть экономические репрессии в виде расширенного объема штрафов.





Одним словом, у власти очень много инструментов. Но и у нас тоже немало! Мы изучаем разный опыт: опыт польского сопротивления 80-х годов (профсоюзного движения «Солидарность» – ГА), изучаем опыт работы подпольщиков во время Второй Мировой войны.





Мы готовы перейти и на этот уровень, а наш фонд в любом случае будет оказывать помощь людям, мы их не оставим.











