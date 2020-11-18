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Столичные власти объявили войну "протестным дворам": хотят всё уничтожить и установить дежурства
Источник материала: Партизан
В Минске так называемую "работу по наведению порядка" сконцентрируют на "территориях, подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан", заявил зампред Мингорисполкома Артем Цуран.
"Полномочия всех служб города прописаны законодательно, и их достаточно для наведения порядка в Минске. В рамках этих полномочий службы и будут действовать.
Планом мероприятий предусматривается концентрация усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества.
Речь идет об усилении разъяснительной работы, дежурствах и закреплении за такими территориями должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка.
В каждом административном районе определены от 3 до 6 мест, требующих особого внимания. Их перечень отражён в плане мероприятий, который предлагают сегодня утвердить на сессии Мингорсовета" -
Документ будет опубликован после принятия решения.
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В Минске так называемую "работу по наведению порядка" сконцентрируют на "территориях, подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан", заявил зампред...
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