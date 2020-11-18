ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выезжаешь из-под моста, а со встречного грузовика летят поддоны. Есть видео (видео, обновлено)

18.11.2020 17:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчерашняя погода в прямом смысле стала снегом на головы водителей. Первый такой день в этом новом зимнем сезоне, первый день жестянщика. Аварий и опасных ситуаций было немало: кто-то врезался, кого-то занесло, а в кого-то и деревянный поддон с грузовика прилетел. О последнем сейчас расскажем подробнее.

Видео со своего регистратора на нашем форуме разместила читательница с ником Besikova. Многие узнают местность: улица Франциска Скорины, проезд под МКАД между Академгородком и Степянкой. Кто ездит — знает, что зимой здесь часто бывает скользко.

Но в этот раз проблема была в другом. Обратите внимание на грузовой автомобиль с прицепом. В нем, как нам показалось, деревянные поддоны, и эти поддоны в повороте снесло с прицепа прямо во встречные автомобили.

— Когда обычное нарушение правил крепления грузов при их транспортировке приводит к ДТП, — мягко отметила наша читательница.

Есть предположение, что по крайней мере в одну легковушку как минимум один поддон угодил. Водители остановились, принялись рассматривать свои машины.

— Первую машину точно зацепило: повреждены были бампер и вроде как фара, — рассказала корреспонденту Onliner наша читательница.

Ее замечание о незакрепленном грузе выглядит более чем уместно. Так как по Правилам дорожного движения (п. 183) перед началом движения и в пути следования водитель обязан при наличии объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения. Если размещение, крепление, состояние груза создают угрозу безопасности дорожного движения, водитель должен принять меры к устранению возникшей опасности либо прекратить дальнейшее движение.

Соответственно, есть основания говорить об ответственности водителя грузового автомобиля. Вызывали ли участники инцидента ГАИ и чем вообще дело кончилось, наша читательница не знает.

— Я отодвинула поддон перед своей машиной и уехала, — пояснила она.

Дополнено

Как сообщила корреспонденту Onliner начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова, в столичную Госавтоинспекцию не поступала информация о ДТП на указанном участке, однако граждане сообщили о посторонних предметах на проезжей части.

— Сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска связались с дорожной службой, которая, в свою очередь, обеспечила уборку. Госавтоинспекция благодарит граждан за оперативность и бдительность. Любая помеха на дорожном полотне может стать причиной непоправимых последствий, — подчеркнула Александра Попова.

Автомобильные шины Cordiant Winter Drive 215/65R16 102T
83 отзыва
зимние, для легковых автомобилей, без шипов
111 р.
25 предложений
Автомобильные шины Белшина Artmotion Snow Бел-337 195/65R15 91T
379 отзывов
зимние, для легковых автомобилей, без шипов
78,00 р.
28 предложений
Автомобильные шины Nokian Nordman RS2 205/55R16 94R
10 отзывов
зимние, для легковых автомобилей, без шипов
139 р.
28 предложений
Сравнить эти товары →
Зимние шины в Каталоге Onliner

Как выбрать зимние шины? Рекомендации экспертов

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчерашняя погода в прямом смысле стала снегом на головы водителей. Первый такой день в этом новом зимнем сезоне, первый день жестянщика. Аварий и опасных ситуаций...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять студенческих активистов признали политзаключенными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика