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ГАИ: в Гродно водитель блокировал проезд милицейскому автомобилю (видео) (видео)

18.11.2020 17:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о том, что в воскресенье примерно в 13:45 на улице Горновых в Гродно 28-летний молодой человек, двигаясь на автомобиле Mazda с минимальной скоростью и хаотично перестраиваясь, вынуждал других участников дорожного движения замедляться.

— Сразу за Mazda находился милицейский автомобиль, и, когда водитель служебного транспортного средства пытался совершить опережение, гражданин на легковом авто перестраивался в его полосу, кратковременно ускорялся, а потом вновь замедлялся. Вся ситуация развивалась от светофора возле стеклозавода до драмтеатра, в итоге информация о неадекватном поведении водителя была передана ближайшему наряду ГАИ, — рассказали в Госавтоинспекции.

В протоколе опроса водитель указал, что у него некорректно работала автоматическая коробка передач.

— Однако это не мешало ему регулярно перестраиваться перед служебным автомобилем ОВД и совершать ускорения. На вопрос, почему он не включил аварийную световую сигнализацию, парень пояснил, что АКПП все же периодически приходила в рабочее состояние. Позже, после просмотра видео, опровергающего его доводы, он признал вину, — отметили в ГАИ.

В отношении водителя вынесены два постановления: за умышленное блокирование движения и нарушение требований дорожной разметки.

 
Теги: Гродно
 
 
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В ГАИ Гродненской области сообщили о том, что в воскресенье примерно в 13:45 на улице Горновых в Гродно 28-летний молодой человек, двигаясь на автомобиле Mazda с...
 
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