Минчанам с двумя детьми отключили электричество за 2 месяца неуплаты «коммуналки». Это вообще законно?

Источник материала: Onliner

После выборов некоторые белорусы решили выразить протест рублем и перестали своевременно платить «коммуналку». Сотрудники ЕРСЦ тут же стали рассылать народу пугающие предупреждения и назвали призывы к неуплате деструктивными. А сейчас, кажется, перешли к более активным действиям (как минимум локально). Минчанка Мария Мартысевич утверждает, что на днях ей отключили электричество за неуплату «коммуналки» всего за два месяца. А у нее, между прочим, двое детей.

«С точки зрения морали отключать мне электричество крайне неправильно»

— У нас два месяца не было горячей воды: сначала был капремонт (это все понимали и терпели), а потом еще и плановое отключение. Батареи у нас тоже не грели, а в моей квартире не греют и сейчас. Я решила проявить гражданскую позицию и перестала платить «коммуналку».

Но я оплачивала все остальные услуги, включая мелочи вроде 93 копеек за домофон. Мне приходили предупреждения, но мне стало любопытно, что будет. Можно сказать, что это был своего рода эксперимент, — рассказывает Мария.

По словам минчанки, на днях к ней пришла сотрудница РСЦ и электрик, который отключил квартиру от сети. В дверь они не звонили: просто молча начали работать.

— Я услышала шум в коридоре и вышла. Если бы меня дома не было, я бы даже не поняла, что произошло. В тамбуре стояла милая дама, которая ничего толком не объяснила. Я попыталась ее сфотографировать, но она стала прятать лицо. Как оказалось, она работает юрисконсультом в РСЦ, ее зовут Дарья Гуринович. Она знала, что в квартире двое детей, но все равно решила отключить электроэнергию. Сказала, что это поручение руководства, — рассказывает Мария. Более подробно о своем опыте она написала в Facebook.





— Мне позже друзья объяснили, что отключение электричества — это мера против алкоголиков, которые сами потом включить не могут. Остальные просто вставляют провод обратно. Я сделала так же, скрывать этого не собираюсь. Пускай приходят и штрафуют. Мне просто интересно, чем это закончится.

После этого Мария все же оплатила «коммуналку»: остаться с холодными батареями и без обогревателя было бы безответственно. Но вопросы к коммунальщикам у нее остались.

— У меня два сына, двух и пять лет. И мне любопытно: имеют ли они право отключать свет семье с несовершеннолетними детьми? Думаю, что не имеют.

Впрочем, если и имеют, то позиция моя не изменится. В стране правовой дефолт, и ориентироваться сегодня приходится только на мораль, как в библейские времена. А с точки зрения морали отключать мне электричество крайне неправильно. Мы сейчас на все должны смотреть только с точки зрения человечности.

А что по закону?

Не так давно мы интересовались в ЕРСЦ, с какого периода неоплаты начинают приниматься меры по взысканию задолженности. Вот что нам ответили:

— Законодательством не обозначен период задолженности, с которого надо начинать работу по взысканию в принудительном порядке (исполнительные надписи, иски). 1 месяц неоплаты — это уже долг. С целесообразной точки зрения и в соответствии с решением Мингорисполкома №2247 определенная работа проводится в зависимости от периода неоплат. Так, при наличии 2 месяцев задолженности начинают направлять предупреждения конкретного характера — на отключение ЖКУ, учинение исполнительной надписи, подачу иска в суд о взыскании. Должникам, не оплатившим 1 месяц, — звонки, уведомления разъяснительного характера о возможных последствиях в случае дальнейшей неоплаты.

Основания и условия для отключения прописаны в постановлении Совета министров Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 1466. Вот цитата из документа:

«Организация, предоставляющая коммунальные услуги, вправе приостановить предоставление данных услуг гражданину, имеющему без уважительных причин задолженность по их оплате за два и более расчетных периода и не погасившему эту задолженность в течение 5 дней после получения письменного предупреждения, которое доставляется по почте заказным письмом или вручается гражданину под расписку», — говорится в документе.

В РСЦ №4 Первомайского района нам подтвердили, что электричество в квартире Марии действительно отключали, и заявили, что дети в этой истории никак на процесс не влияют.

— За неуплату электричество могут отключать через два месяца. Что касается детей, то в законодательстве не прописано, что отключать нельзя, если они в квартире зарегистрированы.

Органы управления образования считают, что это ущемление их прав. Но нигде не сказано, что приостанавливать техническое обслуживание нельзя, — объяснила Юлия Цвирко, руководитель РСЦ. — И я бы хотела обратить внимание, что эти люди намеренно не платили в срок. Кажется, по политическим причинам.

Также Юлия Васильевна уверила, что в последние месяцы тактика работы расчетно-справочных центров не изменилась: за неуплату «коммуналки» отключали электроэнергию и раньше.

Юрист в ЕРСЦ Минска чуть подробнее объяснила, какая логика работает в случае с зарегистрированными в квартире детьми.

— В законодательстве действительно нет нормы, запрещающей отключать электричество в квартирах, где есть дети. Но обычно этого все же не происходит, поскольку есть негласное правило. Несколько лет назад какой-то из контролирующих органов (по-моему, прокуратура) присылала предписание с просьбой не отключать ЖКУ, чтобы не ущемлять права детей. Но обязанности такой у РСЦ нет, — объяснила юрист.