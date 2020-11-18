Водитель причинил телесные повреждения замначальника Жлобинского РОВД, дело передано прокурору

Источник материала: Onliner

Жлобинским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о насилии, совершенном в отношении заместителя начальника Жлобинского РОВД. Об этом сегодня сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

«По данным следствия, вечером 10 августа 2020 года в Жлобине проходили массовые уличные беспорядки, сопровождавшиеся нарушением административного и уголовного законодательства. В ночь с 10 на 11 августа заместитель начальника РОВД — начальник милиции общественной безопасности в числе других сотрудников нес службу по обеспечению общественного порядка в районе пересечения улиц Первомайской и Барташова. Для выявления участников беспорядков, пытавшихся скрыться, правоохранители останавливали для проверки транспортные средства, двигавшиеся со стороны эпицентра беспорядков», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Среди прочих был остановлен автомобиль Volkswagen Polo под управлением 27-летнего местного жителя.

«Подойдя к автомобилю, заместитель начальника РОВД потребовал у водителя предъявить документы и выйти из автомобиля. Мужчина не выполнил его требования. Сотрудник милиции попытался открыть водительскую дверь, однако та была заблокирована. Проигнорировав неоднократные требования, водитель попытался скрыться и резко начал двигаться задним ходом, при этом кисть руки милиционера оказалась заблокирована ручкой водительской двери. В последующем сотрудник милиции был вынужден принять меры к остановке автомобиля и разбил боковое стекло рацией. Водитель умышленно ускорил движение и протянул милиционера за машиной, причинив ему телесные повреждения», — сообщили в СК.

Там добавили, что правонарушитель скрылся с места происшествия, однако оперативно был задержан. В салоне Volkswagen Polo, помимо водителя, находился его родственник со знакомой.

По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, в том числе очные ставки и два следственных эксперимента. К материалам дела приобщена видеозапись происшествия, обнаруженная в социальных сетях.

«Стоит отметить, что обвиняемый ранее более 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», — подчеркнули в СК.

На основании собранных по делу доказательств жителю Жлобина предъявлено обвинение по ст. 364 Уголовного кодекса — «Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности». Примененная к нему мера пресечения в виде заключения под стражу за время следствия не изменялась.

Уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.