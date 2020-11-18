Умерла легенда белорусского кинематографа Любовь Румянцева

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Сегодня не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Об этом сообщили на Facebook-странице киностудии «Беларусьфильм».

«Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей. <...> Киностудия выражает соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера», — написали в «Беларусьфильме».

Среди фильмографии Любови Румянцевой — роли в «Альпийской балладе», «Аннычке», «Дороге на Рюбецаль», «Венке сонетов», «Расписании на послезавтра», «Трех талерах».

Много лет актриса служила в театре-студии киноактера «Национальной киностудии „Беларусьфильм“». Среди ее работ роли в таких спектаклях, как: «Наедине со всеми», «Таланты и поклонники», «Женитьба Бальзоминова», «Человеческий голос», «Филумена Мартурано».

Любовь Румянцева родилась в 1943 года в российском городе Пятигорске. С 1964 года она выступала на сцене Московского драмтеатра на Малой Бронной, через два года окончила ГИТИС и стала актрисой киностудии «Беларусьфильм». С 1977-го — актриса Русского академического драматического театра им. Максима Горького в Минске.

Румянцева снималась в кино с 1959 года. Широкую известность в 1965 году ей принесла главная роль в фильме «Альпийская баллада».