Пять студенческих активистов признали политзаключенными

Белорусские правозащитники признали политзаключенными задержанных активистов «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Ксению Сыромолот, Алану Гебремариам, Егора Канецкого, Яну Арабейко и Касю Будько.





«12 ноября власти Беларуси нанесли удар по одной из старейших молодежных организаций страны: репрессивные органы задержали лидеров и активистов ЗБС, в квартирах членов студенческого объединения и в офисе организации прошли обыски, — говорится в заявлении на сайте spring96.org. — Выдвинутое в качестве основания для задержания и следственных действий в отношении членов ЗБС подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них), является явно безосновательным и ставит это дело в один ряд с сотнями политически мотивированных уголовных дел, ведущихся сейчас властями Беларуси против оппонентов действующего авторитарного режима».

Правозащитники подчеркивают, что «давление и насилие направлены против всех общественных институтов, в том числе под отдельный удар попали неправительственные организации». «Сотни активистов НПО подверглись задержаниям, арестам, обыскам, избиениям и пыткам. Особые и жестокие репрессии направлены режимом против тех организаций, которые сотрудничают с Координационным советом по урегулированию политического кризиса в Беларуси, ведут правозащитную деятельность, оказывают помощь узникам и жертвам репрессий, — отмечается в заявлении. — Белорусская студенческая молодежь принимает активное участие в протестах против фальсификации выборов и является одним из двигателей забастовочного движения, которое разворачивается сейчас в Беларуси в знак протестов против насилия и системного нарушения законности и прав человека в стране».

По мнению правозащитников, в совокупности все известные обстоятельства дела ЗБС «однозначно указывают на то, что погром объединения напрямую связан с политической активностью организации и ее лидеров».

«Мы выражаем решительный протест против уголовного преследования и других форм репрессий в отношении лидеров, активистов и сторонников объединения белорусских студентов и всех других НПО, которые подверглись политическому преследованию, — говорится в заявлении. — Подчеркиваем, что деятельность ЗБС, Координационного совета и других НПО является формой реализации свободы ассоциаций и в таком качестве находится под защитой статьи 36 Конституции Беларуси и статьи 22 Международного пакта о гражданских и политических правах».

Правозащитники требуют немедленного освобождения активистов ЗБС и всех других политзаключенных (сейчас таковыми в Беларуси признано более 100 человек. — ред.), а также прекращения всех возбужденных уголовных дел против активистов неправительственных организаций, журналистов, блогеров, правозащитников, волонтеров, наблюдателей и других участников прошедшей избирательной кампании.

Заявление подписали Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси, Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский документационный центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский конгресс демократических профсоюзов, Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства, Белорусский ПЕН-центр, Белорусский национальный молодежный совет «РАДА», Белорусский Хельсинкский комитет, Офис по правам людей с инвалидностью, РОО «Правовая инициатива», правозащитный центр «Весна», товарищество «Инициатива Forb», Центр правовой трансформации (Lawtrend), консультационный центр «Хьюман константа».