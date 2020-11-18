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США впервые сбили баллистическую ракету с корабля
Источник материала: Навiны
ВМС США к северо-востоку от Гавайев ракетой SM-3 Block IIA поразили в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету-мишень. Об этом сообщает Агентство противоракетной обороны.
испытательного полигона на атолле Кваджалейн была запущена мишень-МКБР в направлении открытого океана к северо-востоку от Гавайев.
«Агентство противоракетной обороны США (MDA) и моряки ВМС США на борту эсминца USS John Finn (DDG-113), оснащенного системой баллистической противоракетной обороны (BMD) Aegis, перехватили и уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету, представляющую угрозу цель с ракетой Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA во время демонстрационных воздушных испытаний в океане к северо-востоку от Гавайев», —
Это было шестое испытание системы ПРО Aegis на флоте США и первое, когда с корабля сбили МКБР.
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ВМС США к северо-востоку от Гавайев ракетой SM-3 Block IIA поразили в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету-мишень. Об этом сообщает...
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