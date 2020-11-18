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Дженнифер Лопес откровенно рассказала о своей депрессии

18.11.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Певица Дженнифер Лопес раскрыла правду о своем внутреннем состоянии: 51-летняя звезда впервые рассказала о затяжной депрессии. 

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Джей Ло всегда создавала имидж жизнерадостной, позитивной и лучезарной знаменитости. Но в своем интервью на радиостанции El Zol певица развенчала миф о бесконечной радости и вспомнила сложный период, с которым столкнулась в первые месяцы карантина и локдауна.

Лопес впервые рассказала о своей депрессии: откровенное интервью удивило всех фанатов звезды.

"Знаете, это непросто. И в период пандемии, полагаю, все столкнулись с депрессивным настроением и страхом. Я часто чувствовала себя подавленной, также, как и моя семья. Но помните, что в такие дни нужно просто встать и сделать хоть что-нибудь", – высказалась звезда.

Также Лопес поделилась личным рецептом от плохого настроения: по словам певицы, ее спасает физическая активность, готовка и выполнение других домашних обязанностей.

Карантин Лопес провела в кругу детей и жениха Алекса Родригеса. Кстати, именно в этот непростой период утреннее селфи Дженнифер Лопес произвело фурор в сети.

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Всегда позитивная и яркая звезда призналась, что во время самоизоляции не смогла побороть перепады настроения и ощущение тотальной грусти.
 
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