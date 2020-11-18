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С 1 января в Беларуси увеличится размер базовой ставки

18.11.2020 18:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С 1 января 2021 года базовая ставка составит 195 рублей. Такое решение закреплено постановлением правительства от 18 ноября 2020 года № 659.

В предыдущий раз размер базовой ставки менялся 1 января текущего года. Она была установлена в размере 185 рублей.

Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, поручено принять меры по реализации настоящего постановления.

 
 
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С 1 января 2021 года базовая ставка составит 195 рублей. Такое решение закреплено постановлением правительства от 18 ноября 2020 года № 659.
 
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