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С 1 января в Беларуси увеличится размер базовой ставки
18.11.2020 18:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
С 1 января 2021 года базовая ставка составит 195 рублей. Такое решение закреплено постановлением правительства от 18 ноября 2020 года № 659.
В предыдущий раз размер базовой ставки менялся 1 января текущего года. Она была установлена в размере 185 рублей.
Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, поручено принять меры по реализации настоящего постановления.
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С 1 января 2021 года базовая ставка составит 195 рублей. Такое решение закреплено постановлением правительства от 18 ноября 2020 года № 659.
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