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На четверг, 19 ноября, синоптики объявили оранжевый уровень опасности

18.11.2020 18:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Завтра по всей территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает Белгидромет.

В Минске завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер южный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

В Бресте – облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха +8..+10°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Витебске – облачно с прояснениями. Ночью кратковременные осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70-80%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер южный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

В Гомеле – облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Гродно – облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру небольшой дождь (вероятность осадков 60-70 %). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

В Могилеве – облачно с прояснениями. Ночью кратковременные осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70-80%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер южный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Завтра по всей территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает Белгидромет.
 
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