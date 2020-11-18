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В России студенты МГУ подготовили к вузу иск из-за перевода на онлайн-обучение

18.11.2020 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Студенты МГУ, которые учатся по контракту, подготовили коллективный иск с требованием сделать перерасчет за два семестра из-за перехода на дистанционное обучение во время эпидемии COVID-19.

Как пишет «Коммерсант», договор предполагает очную форму обучения, а дистанционный формат «снизил в разы» качество учебы, указывают студенты в иске.

Они отмечают невозможность пользоваться библиотекой, проводить полноценные практические и лабораторные работы, отсутствие доступа к оборудованию и технические сбои во время онлайн-лекций.

Студенты просят суд обязать МГУ частично вернуть деньги за весенний семестр/ 2019–2020 и осенний семестр/2020–2021; отменить плату за общежитие для тех, кто уехал на время дистанционного обучения и пересчитать стоимость общежития весной 2020-го.

Конкретной суммы в иске нет, адвокат студентов сказала «Коммерсанту», что истцы хотят привлечь оценщиков. Иск подписал 21 студент. По словам адвоката, с просьбой о перерасчете они обращались к ректору МГУ Виктору Садовничему, но им не ответили.

В МГУ дистанционную форму обучения назвали «разновидностью очной формы образовательного процесса», передает ТАСС.

По мнению вуза, он принял «исчерпывающие меры», чтобы выполнить предписания на время эпидемии и при этом «сохранить непрерывность образовательного процесса» и его соответствие «утвержденным стандартам и программам».

Минобрнауки 11 ноября 2020 года выпустило приказ, по которому вузы Москвы и Санкт-Петербурга, находящиеся в его подчинении, до 6 февраля 2021 года переходят исключительно на дистанционную форму обучения. До этого российские вузы переходили на такой формат весной 2020-го. Летом ограничения, связанные с эпидемией, начали частично снимать.

 
 
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Студенты МГУ, которые учатся по контракту, подготовили коллективный иск с требованием сделать перерасчет за два семестра из-за перехода на дистанционное обучение...
 
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