|
В Беларуси с 1 января 2021 года повышается базовая ставка
Источник материала: АФН
Базовая ставка в Беларуси с 1 января 2021 года вырастет до 195 рублей, следует из постановления Совмина РБ №659 от 18 ноября 2020 года.
Сейчас базовая ставка составляет 185 рублей.
Базовая ставка применяется при оплате труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Базовая ставка в Беларуси с 1 января 2021 года вырастет до 195 рублей, следует из постановления Совмина РБ №659 от 18 ноября 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)