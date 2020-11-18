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В Беларуси с 1 января 2021 года повышается базовая ставка

18.11.2020 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Базовая ставка в Беларуси с 1 января 2021 года вырастет до 195 рублей, следует из постановления Совмина РБ №659 от 18 ноября 2020 года.

Сейчас базовая ставка составляет 185 рублей.

Базовая ставка применяется при оплате труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

 
 
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Базовая ставка в Беларуси с 1 января 2021 года вырастет до 195 рублей, следует из постановления Совмина РБ №659 от 18 ноября 2020 года.
 
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