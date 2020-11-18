В Беларуси с 1 января 2021 года повышается базовая ставка

Источник материала: АФН

Базовая ставка в Беларуси с 1 января 2021 года вырастет до 195 рублей, следует из постановления Совмина РБ №659 от 18 ноября 2020 года.

Сейчас базовая ставка составляет 185 рублей.

Базовая ставка применяется при оплате труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.