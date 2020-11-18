Надбавки, жилье и питание. На каких условиях на «Гродно Азот» пригласили штрейкбрехеров

Источник материала: Tut.by

В конце октября, после того как некоторые работники «Гродно Азота» ушли в стачку и были уволены, гендиректор предприятия сообщал , что на заводе сформировали резерв специалистов — в том числе из «опытных кадров из других регионов и предприятий». По словам Игоря Бобыря, «желающих оказалось даже больше, чем требуется». Работников на «Гродно Азот» искали на Гомельском химзаводе, «Могилевхимволокне» и «Нафтане». TUT.BY посмотрел, на каких условиях переводили на «Гродно Азот», например, работников из Гомеля.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В редакции TUT.BY есть копия договора о временном переводе работников с Гомельского химического завода «на «Гродно Азот». Речь в документе идет о 8 сотрудниках, правда, по словам работников гродненского предприятия, двое из гомельчан уже уехали обратно. Договор действителен до 31 декабря 2020 года.

Соглашение между «Гродно Азотом» и Гомельским химическим заводом подписано 2 ноября гендиректором гродненского предприятия Игорем Бобырем и директором Гомельского химического завода Дмитрием Черняковым.

Согласно документу, восемь работников основного нанимателя временно переводятся к временному в цеха «Карбамид-4», «Карбамид-2», «Олеум», «ЦРОЭ», «Сульфат аммония», «АКиКАС». Людей временно нанимают на следующие специальности: аппаратчик подготовки сырья, отпуска полуфабрикатов и готовой продукции, машинист паровых турбин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист насосных установок, инженер-технолог, два аппаратчика сушки, аппаратчик дозирования КАС.

При этом, по словам рабочих «Гродно Азота», двое гомельчан, которые должны были работать аппаратчиками, уехали обратно на основное предприятие.

Что касается условий работы, то, судя по договору, например, приглашенный аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции цеха «Карбамид-4» получит около 3,3 тыс. рублей (за вычетом налогов) в месяц (большую часть в этой сумме занимает надбавка за сложность и напряженность работы — 2510 рублей).

Согласно договору, «Гродно Азот» также обязан возместить Гомельскому химическому заводу фактические затраты за период временного перевода на оплату труда работников и уплату за них взносов в ФСЗН.

Новых сотрудников должны обеспечить жильем, питанием, спецодеждой и обувью, а также выдать необходимые средства индивидуальной защиты.

Сотрудники «Гродно Азота» рассказали TUT.BY, что, например, в цеху «Карбамид-4» сейчас работают два приезжих специалиста. Сейчас они приходят на работу и в отдельном помещении изучают инструкции: для допуска к самостоятельной работе нужно сдать экзамен. С другими работниками практически не контактируют.

— Иногда их привлекают для самой низкоквалифицированной работы: подмести, покрасить.

По словам гродненских сотрудников, приезжие рабочие живут в санатории, на работу их привозят на служебном автобусе.

Всего на предприятие приехали, по разным данным, от 30 до 40 человек.

Напомним, 26 октября некоторые рабочие «Гродно Азота» решили присоединиться к общенациональной забастовке. Формат был такой: в цехах люди, отработавшие смену ночью, не сдавали ее тем, кто пришел утром на работу. В свою очередь, «утренники» смену не принимали. Рано утром в понедельник около проходной завода собралось около 100 человек — рабочие и группа поддержки. Сюда же приехал ОМОН. Во вторник и среду поступала информация о том, что часть людей продолжают оставаться на своих рабочих местах, не сдавая смену, а также появились сведения о якобы уволенных заводчанах. 30 октября о ситуации с «Гродно Азотом» высказался Александр Лукашенко.