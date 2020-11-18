"Сказали, что я преступница и не могу воспитывать сына"

Свабода. Органы опеки Партизанского района Минска сообщили жене вокалиста Александра Шика Марине, что намерены отобрать у них приёмного сына, передает





Александр и Марина имеют троих взрослых детей. Двое старших уже совершеннолетние. Младшему Максиму 17 лет, 18 исполнится только в августе 2021 года. Существует вероятность, что следующий день рождения Максим с родителями встретить не сможет.





Семья Шиков для него приемная, с Александром и Мариной он живет с 12 лет. Неделю назад за Мариной милиция приехала прямо домой.





"В форме были, на милицейской машине, - рассказывает о своем задержании Марина. - Сказали, что нужно поехать с ними в РУВД, что я могла быть участницей "незаконной" акции. Обещали показать мне фото и видео. Но в итоге ничего не показали. Составили протокол по 23.34 со свидетелем Александровичем Александром Александровичем и отвезли на Окрестина. Там я была трое суток, потом суд присудил штраф"





В тот же день Марину освободили. Но на свободе она узнала, что задержан ее муж, солист мужского хора "Уния".





"Я приехал к зданию суда, где должны были судить Марину, - рассказывает Александр. - Там меня встретили милиционеры и пригласили проехать с ними. В РУВД составили протокол за участие в несанкционированной акции у театра оперы. Сказали, что я кричал “Жыве Беларусь". Я отрицал, говорил что пришел именно в оперу. Но в итоге суд приговорил к 15 суткам ареста"





Наказание Александр отбывал в Барановичах. Освободился 17 ноября. Тогда же он узнал от жены Марины, что чиновники собираются забрать из семьи сына Максима.





«В управление образования меня вызвали через несколько дней после освобождения, - говорит Марина. - Кажется, в прошлый четверг это было. Начальница Вероника Рудая мне сразу сказала, что раз я нарушаю закон, раз я - преступница, то не имею права воспитывать ребенка, работать приемной матерью. И что договор со мной разрывают, а сына заберут из семьи».





Александр с Мариной говорят, что обжаловали приговор Марины. Для них это теперь единственный способ не допустить разрыва договора с управлением образования. Обжаловать штраф нужно было в 10-дневный срок. Марина говорит, что иллюзий насчет решения вышестоящей судебной инстанции не имеет. Но сделать это посчитала необходимым.





"Максим знает о ситуации, конечно, я рассказала ему обо всем, - говорит Марина. - Говорит, что мы сейчас можем попросить политического убежища где-то. Но мы не хотим уезжать, это наша страна, мы хотим жить здесь. Советовались с адвокатом, она говорит, что мы еще поборемся.





Согласно законодательству, разорвать контракт со мной могут за уголовное преступление, а не за административное правонарушение. Поэтому теоретически это тоже можно обжаловать. Нас все поддерживают, старшие дети тоже"





Дата рассмотрения жалобы семьи Шиков на приговор Марине пока неизвестна. Процесс должен пройти в Минском городском суде.







