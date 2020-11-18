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Режим пандемии: в больницах Минска приостановили плановую хирургическую помощь
18.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В больницах Минска приостановлена плановая хирургическая помощь. Это сделано, чтобы обезопасить пациентов и персонал, передает телеканал «МИР 24».
В ведущем центре детской онкологии под Минском делают только экстренные операции. Сегодня провели две. Часть сотрудников заболела. В случае необходимости готовы помочь врачи и медсестры из других подразделений и медучреждений. По словам персонала центра, проблем со средствами индивидуальной защиты нет.
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