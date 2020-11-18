На «площади Перемен» из дома выпало окно и повредило припаркованный автомобиль

Источник материала: Onliner

Страсти на «площади Перемен», кажется, не утихают. Но теперь уже бытового характера. Из дома по адресу Сморговский тракт, 1 сегодня в районе 16:00 во двор упала чья-то оконная рама. Очевидцы предполагают, что стеклопакета лишился кто-то с верхних этажей здания.

Приземлился он тоже не очень удачно, разбив стекло припаркованного у подъезда автомобиля.

Кстати, это уже не первый случай, когда в этом же доме «летают» окна. Три года назад с высоты 9-го этажа на вымощенную плиткой дорожку упала , разбившись вдребезги, створка балконного остекления. Правда, тогда никто и ничто не пострадало.