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На «площади Перемен» из дома выпало окно и повредило припаркованный автомобиль

18.11.2020 18:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Страсти на «площади Перемен», кажется, не утихают. Но теперь уже бытового характера. Из дома по адресу Сморговский тракт, 1 сегодня в районе 16:00 во двор упала чья-то оконная рама. Очевидцы предполагают, что стеклопакета лишился кто-то с верхних этажей здания.

Приземлился он тоже не очень удачно, разбив стекло припаркованного у подъезда автомобиля.

Кстати, это уже не первый случай, когда в этом же доме «летают» окна. Три года назад с высоты 9-го этажа на вымощенную плиткой дорожку упала, разбившись вдребезги, створка балконного остекления. Правда, тогда никто и ничто не пострадало.

 
 
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Страсти на «площади Перемен», кажется, не утихают. Но теперь уже бытового характера. Из дома по адресу Сморговский тракт, 1 сегодня в районе 16:00 во двор упала чья-то...
 
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