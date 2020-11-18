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Эффективность вакцины Pfizer от COVID-19 оценили в 95% — скоро поставки

18.11.2020 18:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Согласно предварительным данным, эффективность вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, составляла 90%. Однако окончательные результаты исследований показали, что эффективность препарата составляет 95%. В ближайшее время вакцину зарегистрируют в США.

По словам медиков, вакцина от Pfizer и BioNTech является чрезвычайно надежной защитой, в том числе для пожилых пациентов. В ходе масштабного исследования на 44 тысячах добровольцах серьезных побочных эффектов не выявлено. Разве что 4% пациентов после второй дозы препарата отмечали некоторую усталость, сообщает AP.

До конца этого года Pfizer намерена поставить 50 миллионов доз вакцины, а в 2021 году — 1,3 миллиарда. Напомним, что вот-вот в производство также поступит вакцина от Moderna с эффективностью 94,5%. Эффективность российской вакцины «Спутник V» оценивается в 92%. Ранее мы писали о том, что на западе научное сообщество отнеслось к российской вакцине со скепсисом.

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Согласно предварительным данным, эффективность вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, составляла 90%. Однако окончательные результаты исследований...
 
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