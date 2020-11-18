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Базовая ставка повышается с января до 195 рублей

18.11.2020 18:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Совет министров установил для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, базовую ставку в 195 рублей. Это закреплено постановлением от 18 ноября, сообщила пресс-служба правительства.

Базовая ставка повышается с января до 195 рублей

Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, поручено принять меры по реализации постановления.

Документ вступит в силу 1 января 2021 года.

1 января 2020 года базовая ставка была установлена в размере 185 рублей.

Новый размер базовой ставки позволит увеличить удельный вес гарантированной (тарифной) части заработной платы работников, комментировало тогда Министерство труда и социальной защиты.

 
 
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Совет министров установил для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате...
 
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