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Власти Минска усилят контроль за протестными дворами

18.11.2020 18:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Планом мероприятий по наведению порядка в Минске «предусматривается концентрация усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества», заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

Власти Минска усилят контроль за протестными дворами

«Речь идет об усилении разъяснительной работы, дежурствах и закреплении за такими территориями должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка. В каждом административном районе определены от трех до шести мест, требующих особого внимания. Их перечень отражен в плане мероприятий, который предлагают сегодня утвердить на сессии Мингорсовета», — сказал чиновник, которого цитирует телеграм-канал исполкома.

17 ноября на совещании по внешней политике Александр Лукашенко потребовал «навести порядок» в столице в течение недели. Он поручил председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву и спикеру Совета Республики, бывшей главе Администрации президента Наталье Кочановой как своему уполномоченному по Минску разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия. «Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы не дать вот этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске», — заявил Лукашенко.

Он также поручил премьер-министру Роману Головченко и главе своей администрации Игорю Сергеенко «сориентировать все регионы страны, чтобы и там поступили подобным образом».

На эту тему высказался помощник Лукашенко — инспектор по Минску, бывший замминистра внутренних дел Александр Барсуков: «В последнее время в горисполком и районные администрации, а также в ГУВД поступает масса обращений граждан о наведении порядка в Минске. Имеются в виду в том числе и дворовые территории. Пора заканчивать эту вакханалию. Люди уже устали. Граждане вместе с коммунальными службами наводят порядок в своих дворах, делают красиво. А потом приходят вандалы, по-другому не могу их назвать, начинают что-то устанавливать, наносят надписи, шумят. Люди возмущаются: как можно отдыхать в этот период времени? А когда начинают нормальные граждане выходить и выяснять с ними отношения, возникают скандалы и драки. Такая ситуация у нас произошла и на улице Червякова. И таких много: каждый день практически десятки случаев в Минске».

«Хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет. Время уговоров закончено. Всё. Коммунальные службы будут убирать все, что нанесли, да, насвинячили — по-другому никак не назову. И будут рядышком находиться сотрудники милиции. Любое вмешивание в действия сотрудников милиции, в том числе кто наводит порядок, влечет не только административную, но и уголовную ответственность», — пригрозил Барсуков.

 
Теги: Минск
 
 
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Планом мероприятий по наведению порядка в Минске «предусматривается концентрация усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно...
 
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